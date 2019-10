Nukleáris háborúra tervezték, madár vitte földre

Madár szedte le az égről az Egyesült Államok haditengerészetének Doomsday (Világvége) nevű repülőgépét, melyet nukleáris háborúk túlélésére terveztek. A kár meghaladja a kétmillió dollárt, személyi sérülés nem történt.

Csúcstechnológiával készült a Boeing cég E-6B Mercury repülőgépe, melyet arra építették, hogy légi bázisként szolgáljon egy estleges nukleáris háború alatt. A Navy Times nevű haditengerészeti oldal szerint azonban egy madár is elég volt ahhoz, hogy dollármilliós kárt okozva földre kényszerítse a tesztrepülést végző monstrumot. Az eltévedt szárnyas a Doomsday négy hajtóművének egyikét tette tönkre – írja a The Sun.

Fegyverzet nélkül is a leghalálosabb repülő

A haditengerészet büszkeségét az amerikaiak a leghalálosabb repülőként jellemzik, annak ellenére, hogy az E-6B Mercury valójában nincs fegyverrel felszerelve. A gép nukleáris parancsnoki és irányító központként funkcionál és légi kommunikációs lehetőséget biztosít majd nukleáris háború esetén, amikor a szárazföldi vezénylés már nem lehetséges. A repülőgép az Egyesült Államok elnökét és védelmi miniszterét köti össze a tengeralattjárók, a bombázók és a kontinentális ballisztikus rakéták legénységével.

Kétmillió dolláros kár keletkezett

A madár-incidens október 2-án történt, és jelentős károkat okozott, amelyeket azóta már kijavítottak. „A hajtóművet kicserélték, a repülőgépet pedig újra üzembe helyezték” – nyilatkozta Tim Boulay, a Haditengerészeti Légierő Központ Repülőosztályának szóvivője.

A Haditengerészeti Biztonsági Központ hivatalosan „A osztályú balesetként” rögzítette az eseményt, ami azt jelenti, hogy a kár értéke legalább kétmillió dollár (592,5 millió forint). Idén ez már a második baleset, ami az E-6B Mercury-vel történt. Februárban a repülőgép farka szakította át egy hangár tetejét, miközben vontatták. Csak egy ember volt a fedélzeten, aki nem szenvedett sérülést, de a kár értéke akkor is az egekbe rúgott.

Az E-6B Mercury repülőgépet 1998-ban helyezték állományba, és egységköltsége az Egyesült Államok Haditengerészetének hivatalos oldala szerint 141,7 millió dollár (43,5 milliárd forint).

A madarak nem jelentenek valós veszélyt

A British Airlines Pilóták Szövetsége (BALPA) szerint a hasonló balesetek inkább csak a madarakra veszélyesek – írja a The Telegraph.

„A repülőgépeket úgy tervezték és építették, hogy ellenálljanak a madárcsapásoknak, és a pilóták szigorú képzésen vesznek részt, hogy képesek legyenek kezelni az ilyen helyzeteket” – jelentette ki Stephen Landells, a BALPA repülésbiztonsági szakembere.

Amikor egy madár repülőgép-hajtóműbe kerül, általában szétporlad. Nagyobb madarak esetében azonban a motorban súlyos károk keletkezhetnek.

Landells hozzátette: egy hajtómű elvesztése miatt nem zuhan le a gép, mivel úgy tervezték, hogy ilyen helyzetben is repülni tudjon. Ugyanakkor több madárcsapás már súlyos baleseteket okozhat. A legjelentősebb hasonló eset 2009-ben történt a US Airways 1549-es járatával, melyet azóta már Csoda a Hudson folyón címmel meg is filmesítettek.

