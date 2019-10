Milliók örömére folytatódik a Fortnite

A megdöbbentő esemény –, melynek következtében a népszerű játékhoz kötődő minden elem eltűnt – vasárnap, magyar idő szerint 17 órakor zajlott le.

Egy ponton a Fortnite hivatalos Twitter-fiókja törölte az összes (több mint 12 ezer) tweetjét, és csupán egyetlen magányos üzenetet hagyott: egy élő videót a titokzatos fekete lyukról. A Twitter-bejegyzések azóta visszakerültek az oldalra, de a további információkért egészen kedd délelőttig kellett várnia a játék hivatalos közösségi média oldalainak 48 millió követőjének.

A spekulánsok úgy vélik, hogy a tizenegyedik évad (Chapter 2) előtt ez egy teljesen új fejezet lehet a Fortnite számára, amelynek világszerte több mint 250 millió játékosa van.

Egy szupernehéz fekete lyuk jött létre

Az események vasárnap meglehetősen drámai módon kezdtek kibontakozni, amikor egy az égbe lőtt rakéta felrobbant, és hasadások keletkeztek a földön. Ezzel egy időben a játék térképének közepén a tizedik évad kezdete óta nyugvó állapotban lévő meteor is izzani kezdett.

Miután jó néhány űrhajó újra és újra berepült az egyik hasadásba, minden játékos hirtelen a levegőbe repült.

Ahogyan azt a„The End” (Vége) beharangozó videókban a fejlesztők előrevetítették, az esemény hű maradt a nevéhez. Hirtelen mindent elnyelt a sötétség.

A Fortnite valamennyi közösségi média oldalán élőben lehetett nézni a fekete lyukat, mely elnyelte a népszerű játék virtuális világát, ám több információt egészen kedd délelőttig nem osztottak meg.

A Play Station Twitteren bitosította a játékosokat

Az Ask Play Station Twitter-fióknak biztosítania kellett a játékosokat, hogy a Frotnite-ot fejlesztő Epic Games tisztában van a problémával, miután az aggódó érintettek közvetlenül a Sony-hoz fordultak segítségért.

A legnagyobb aggodalmat a felhasználók számára a játékban megszerzett „Skinek” elvesztése okozta. Az úgynevezett Skinek a játékosok karakterének megjelenését és felszerelését jelentik, melyek akár több százezer forintba is kerülhetnek.

Please be assured that your inventory items and V-Bucks are secure during the Fortnite Blackout. For any other Fortnite questions, please visit https://t.co/dQ6gUj445z.

