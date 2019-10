Veszélyes vándorlás – Folytatódott a madarak védelmét szolgáló nemzetközi kampány

Az akcióban közel egy tucat ország vett részt eddig, és vesz részt továbbra is a következő hónapokban. A kampány a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács kezdeményezésére kezdődött, és a vonuló madarakra leselkedő emberi eredetű veszélyeztető tényezőkre hívja fel a figyelmet.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Steffen Schmidt)

Minden évben nagyjából 25 millió madár pusztul el Európában az illegális madármészárlásoknak köszönhetően. Nem elég, hogy a kedvelt és védelmet élvező madárfajokat sem kíméli az élőhelyek eltűnése és a klímaváltozás, állománycsökkenésükhöz még a válogatás nélküli lelövés, csapdázás vagy a megmérgezés is hozzájárul.

A nemzetközi kezdeményezést az Európai Madárvédelmi Tanács, a Bird Life International indította el 2019 tavaszán.

Célja a madárvonulás emberi eredetű veszélyeinek bemutatása

hét madárfajon keresztül. Az úgynevezett hős hetes csapatban parlagi sas, darázsölyv, dögkeselyű, fürj, vadgerle, barátposzáta és a fehér gólya szerepel. A fehér gólya különösen kiemelt faj a Veszélyes vándorlás programban, ez a madár ugyanis talán a leginkább veszélyeztetett. A fehér gólyákat éri a legtöbbször áramütés.



Nemrégiben a Hortobágyi Vadasparkba érkezett egy fiatal fehér gólya. Bár törés vagy égési sérülései nem voltak, nagyon gyenge állapotban került a park gondozóihoz. A madarat télre a vadasparkban tartják a gondozók, és ha úgy látják, hogy készen áll, tavasszal szabadon engedik.

A fiókák is veszélyben vannak

Magyarországon a fehérgólya-fészkek jóval több mint 90 százaléka az elektromos vezetékek kereszttartóira épül, ami azt jelenti, hogy már a fiókák is veszélyben vannak. Az áramütés egyébként majdnem az összes madárfaj esetében a legsúlyosabb – jelentette ki Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az M1 Kék bolygó című műsorában.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Magyarországon és Törökországban áramütés miatt pusztul el sok madár, de más veszélyek is fenyegetik a madarakat. Az egyik ilyen például a vadászat, amely különösen Libanon és térségére jellemző, ahol a legtöbb madár átvonul. A Magyarországon fészkelő fehér gólyák is ezen az országon keresztül érik el hazánkat, majd augusztus végén ugyanezt a veszélyes utat teszik meg. Ez azt jelenti, hogy az orvvadászoknak évente kétszer is lehetőségük van az értelmetlen pusztításra. A vonulás stratégiailag fontos területein

hatalmas méreteket ölt az orvvadászat.

Csak Libanonban például évente körülbelül 2,6 millió madár pusztul el így. Olaszországban évente legkevesebb 5,5 millió madarat lőnek le vagy fognak be. Európa-szerte az illegális madármészárlás áldozatainak számát évi 25 millióra becsülik.

Orbán Zoltán szerint a mediterrán térségekben a madarak lelövése, befogása évezredes, túlélést segítő szokás volt, és ma már hagyománnyá vált. Máltán például a férfivé avatás része, hogy a fiatal fiúnak el kell ejtenie egy ragadozó madarat.

Mérgezésben is sok madár pusztul el

Évente több ezer ragadozó madár pusztul el mérgezés miatt, különösen sok parlagi sas végzi így. Ebben az agráriumban használt, zsírban oldódó rovarölő kemikáliáknak is jelentős a szerepük. A vonulás előtt sok madár készülve a zsírraktározásra, a normális élelemmennyiség két-három-, sőt akár négyszeresét is elfogyasztja. A táplálékban jelen levő vegyszerek felhalmozódnak a szervezetében, és az állat pusztulását okozhatja.

A fürjek is veszélyben vannak. A sokáig hazánkban is vadászható, ma már védett madár Észak-Afrikáig is elvonul. Egyiptomban gyakorlat, hogy a vonulási időszakban több száz kilométernyi

kifeszített hálóval gyűjtik be az apró madarakat,

mert a helyiek kedvelt csemegéi. A hálón nem csak a fürjek akadnak fenn. Évente több mint 5,5 millió vonuló madár is elpusztulhat így.