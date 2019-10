A Mars lakhatóvá válhat, ha először mikrobákkal „fertőzzük meg”

Az első gyarmatosítók a Marson lehet, hogy nem emberek, hanem apró mikrobák lesznek, amelyek elindíthatják az élet fenntartásához szükséges biológiai folyamatokat.

A Mars felszíne jelenleg kopár, fagyott és lakhatatlan, de egy új tanulmány szerint ennek nem kell így lennie.

Fertőzés útján tennék lakhatóvá a Marsot

Ha a Marsot a földi élet folyamatait támogató baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal fertőzzük meg, akkor a tudósok állítása szerint a vörös bolygó végül lakhatóvá válhat.

„Az élet, ahogy mi ismerjük, nem létezhet jótékony mikroorganizmusok nélkül” – mondta Jose Lopez, a Nova Délkeleti Egyetem Halmos Természettudományi és Oceanográfiai Főiskolájának professzora.

„Ahhoz, hogy túléljük a kopár (és az eddigi űrutazások alapján) steril bolygókat, hasznos mikrobákat kell magunkkal vinnünk.”

Elon Musk és a NASA anyagi támogatását kérik

Az űrvállalkozók, mint például Elon Musk és Jeff Bezos, valamint az űrügynökségek, mint a NASA, már vizsgálják azt az elképzelést, hogy szükségünk lehet egy “B bolygóra”, mivel a Föld természeti erőforrásai kimerülőben vannak, az emberi népessége pedig exponenciálisan növekszik.

Lopez és kollégái most őket sürgetik, hogy fektessenek be a mikrobiális kutatásba, annak meghatározása érdekében, hogy mely mikrobák bizonyulnának a leghasznosabbnak az űrben.

Azt feltételezik, hogy a legjobb jelöltek az extremofilek lehetnek, azok a szervezetek, amelyek a legszélsőségesebb környezetben, például a tardigrádokban is virágzanak.

A tanulmány szerint ezeket a mikrobákat el kellene küldeni a Marsra és más potenciálisan életképes bolygókra az emberek előtt, hogy megkezdhessék a terraformálás folyamatát.

