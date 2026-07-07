Trump segítsége sem volt elég: Belgium négy góllal vetett véget az amerikai álomnak

Bár Donald Trump közbenjárásának köszönhetően Folarin Balogun pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőben, a házigazda Egyesült Államok így sem tudta elkerülni a súlyos vereséget: 4:1-re kikapott, és sorozatban negyedszer búcsúzott a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Rudi Garcia, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, játékosai fantasztikusak voltak és tökéletesen betartották a kidolgozott taktikát.

„Az egész összecsapáson mi irányítottunk, nagyszerű csapatmunkát végeztünk. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden belga szurkolónak, aki odahaza éjszakázott a mérkőzés miatt.

Legyetek boldogok és büszkék, mert megmutattuk, hogy a belga micsoda nagyszerű futballnemzet!”

– mondta a mérkőzés után a francia tréner.

Garciának kulcsszerepe volt csapata remeklésében, ugyanis azok után, hogy a belga válogatott még a 32 között 2:0-s hátrányba került Szenegál ellen, a tréner legnagyobb sztárjai közül Kevin De Bruynét és Jérémy Dokut is lecserélte, együttese pedig végül továbbjutott. Ezek után a szakember az amerikaiak ellen De Bruynét és Dokut sem nevezte a kezdőbe, a belgák pedig remekeltek – számol be róla az MTI.

„Elhivatottsággal, akarattal és remek taktikai érzékkel játszottunk. Ma igazán szép arcunkat mutattuk”

– jelentette ki a szövetségi kapitány, akinek csapata a negyeddöntőben pénteken – magyar idő szerint – 21 órától Los Angelesben az Európa-bajnok spanyolokkal találkozik.

A belga játékosok öröme a mérkőzés után (Fotó: MTI/AP/Ted S. Warren)

A belgák győzelmét ugyanakkor beárnyékolta Amadou Onana sérülése: a középpályást a 21. percben kellett lecserélni és a tréner elmondása szerint számára minden bizonnyal véget ért a torna. Az ugyanakkor bizakodásra ad okot a belgáknak, hogy a helyére beállt Hans Vanaken góllal és gólpasszal segítette csapatát.

A házigazda amerikaiakat edző Mauricio Pochettino csalódottan értékelt a találkozót követően.

„Mindenki láthatta az első perctől kezdve, hogy nem igazán voltunk meccsben. Hiába egyenlítettünk, a következő belga támadásból megint gólt kaptunk. Az elejétől fogva nehéz volt a találkozó, amiből tanulnunk kell. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen mérkőzéshez nem lehet ugyanúgy hozzáállni, mint a vb korábbi szakaszainak összecsapásaihoz” – értékelt az argentin szakember, aki arról egyelőre nem kívánt nyilatkozni, hogy folytatja-e a munkát a csapat élén azután, hogy a szerződése a mostani torna végéig szólt.

A találkozó előtt komoly visszhangot váltott ki, hogy a Bosznia ellen azonnali piros lappal kiállított Folarin Balogun eltiltását Donald Trump közbenjárása után a FIFA eltörölte.

Kiemelt kép: Amerikai szurkolók a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Belgium– Egyesült Államok mérkőzése után (Fotó: MTI/EPA/Stephen Brashear)