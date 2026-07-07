„Történelmi pillanat” – így írt a nemzetközi sajtó Cristiano Ronaldo könnyek között véget érő vb-búcsújáról

A nemzetközi sajtó elsősorban nem a 41 éves Cristiano Ronaldo teljesítményéről, hanem az érzéseiről írt azután, hogy az ötszörös aranylabdás sztár a nyolcaddöntőben kényszerült búcsúzni pályafutása utolsó világbajnokságán, mivel a spanyol labdarúgó-válogatott hétfőn 1-0-ra legyőzte a portugál együttest.

Mint ismert, magyar idő szerint hétfő este a spanyol válogatott Mikel Merino 91. percben szerzett találatával legyőzte Portugáliát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Cristiano Ronaldo még a találkozót megelőző napon bejelentette, hogy a válogatottjuk végső helyezésétől függetlenül a mostani lesz az utolsó világbajnoksága. Ennek köszönhetően a mérkőzés után a portugál sajtó elsősorban Cristiano Ronaldo megható búcsújára helyezte a hangsúlyt.

Az A Bola című portugál sportnapilap úgy fogalmazott:

„Ronaldo könnyek között fejezte be utolsó táncát a világbajnokságon. A portugál válogatott csapatkapitánya egyáltalán nem titkolta meghatódottságát a mérkőzés végén.”

A Record portugál sportnapilap szintén kiemelte, hogy Cristiano Ronaldo könnyek között vett búcsút a világbajnokságtól: a csapatkapitány sírt Portugália veresége után.

A szintén portugál O Jogo szakportál is arra emlékeztetett, hogy a spanyoloktól elszenvedett nyolcaddöntős vereséget követően Ronaldo könnyek között mondott köszönetet a szurkolóknak, majd még az öltözőbe vonulása előtt szabadjára engedte érzelmeit. A lap kiemelte, hogy egyelőre kérdéses, ez volt-e a sztár utolsó válogatott mérkőzése is – ugyanis maga a portugál klasszis sem közölt erről határozott álláspontot a lefújást követően.

A spanyol lapok válogatottjuk továbbjutását és Ronaldo világbajnoki búcsúját emelték ki. A Marca azt írta:

„Spanyolország véget vetett Cristiano Ronaldo vb-álmainak Dallasban. Huszonhét világbajnoki mérkőzés és 11 gól után a Funchalból érkezett futballista pályafutása utolsó vb-találkozóját játszotta.”

A portugál As szerint „Cristiano keserű világbajnoki búcsúja, arcán a könnyekkel: hihetetlenül erőteljes, történelmi pillanat”. A lap úgy fogalmazott, hogy fej vagy írás, ez volt a kérdés, ezúttal azonban a portugál legenda számára az írás jött ki, a mérkőzés végén pedig már nem tudta visszatartani a könnyeit, és utat engedett minden felgyülemlett érzelmének.

A francia L’Équipe sportnapilap arról írt, hogy Spanyolország ugyan az elején reszketett és kételkedett magában, végül azonban a hosszabbítás első percében megszerezte a továbbjutást érő gólt. A lap szerint „Miután CR7 már nem tudta befolyásolni a meccs végeredményét, a lefújáskor kitörtek belőle az érzelmei. Talán azért, mert ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése”.

Az olasz Gazzetta dello Sport tömören foglalta össze a történteket: „Merino megérkezett a 91. percben és a negyeddöntőbe lőtte Spanyolországot: Portugália kiesett, Ronaldo könnyekben úszott.”

A svájci Blick tágabb történelmi perspektívába helyezte a búcsút. A lap felvetette a kérdést:

„Vajon Lamine Yamal lesz valaha nagyobb játékos, mint a hatalmas CR7? Jelenleg semmi nem szól ez ellen.”

Emlékeztetett arra, hogy a 18 éves spanyol támadó már Európa-bajnok, és továbbra is esélyes a világbajnoki címre, míg Cristiano Ronaldo 19 évesen, a 2004-es hazai rendezésű Európa-bajnokságon mutatkozott be nagy tornán. Akkor a portugálok az utolsó csoportmérkőzésen legyőzték Spanyolországot, amely kiesett, Ronaldo pedig egészen a döntőig jutott. A Blick szerint most az ikon ugyanattól az ellenféltől szenvedett vereséget a nyolcaddöntőben, amelyet 22 évvel korábban legyőzött, ezzel pedig elbúcsúzott a világbajnoki színpadtól, teljesítményét pedig a lap szerénynek nevezte.

A spanyol Lamine Yamal (j) és a portugál Cristiano Ronaldo, miután a spanyolok 1-0-ra győztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Portugália-Spanyolország mérkőzésén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 6-án (Fotó: MTI/EPA/Sam Wasson)

Ronaldo: Tiszta a lelkiismeretem

Cristiano Ronaldo a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy ugyanolyan hangulatban fog felkelni másnap, mint az összecsapás napján: tiszta lelkiismerettel, ugyanis saját elmondása szerint megtett mindent.

„Három trófeát nyertem Portugáliával, előttem a válogatottunk nem nyert egyet se. Csak boldog lehetek”

– fogalmazott a portugál klasszis.

Ronaldo azt is elmondta, hogy az ő szemében az általuk 2016-ban megnyert Európa Bajnokság ugyanolyan szinten van, mint a világbajnokság.

Kiemelt kép: A portugál Cristiano Ronaldo, miután a csapata 1-0-ra kikapott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Portugália–Spanyolország mérkőzésén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 6-án (Fotó: MTI/AP/Julio Cortez)