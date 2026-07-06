Piros lapja után is játszhat a nyolcaddöntőben az amerikaiak kulcsjátékosa – Trump üdvözölte a FIFA döntését, Belgium fellebbez

A futballvilág prominens képviselői nemtetszésüknek adtak hangot azok után, hogy a nemzetközi szövetség (FIFA) úgy döntött, a bosnyákok ellen kapott piros lapja ellenére Folarin Balogun ott lehet a társrendező amerikai labdarúgó-válogatottban a belgák elleni világbajnoki nyolcaddöntőben.

A belga szövetség (RBFA) szerint „megdöbbentő” döntést hozott a FIFA, míg Rudi Garcia szövetségi kapitány egy rossz tréfához hasonlította a határozatot.

„Nem tudtam, hogy a FIFA irodáiban július 5. egyenértékű április elsejével.

A belga szövetség nem magát szeretné védeni, vagy a válogatottat, hanem a sportág integritását és etikus mivoltát. Azt gondolom, ez az első eset, hogy egy világbajnokságon ilyen döntés születik” – jelentette ki a francia szakember.

Az RBFA közösségi oldalán arról írt, „minden lehetőséget megvizsgálnak” annak érdekében, hogy megvédjék a résztvevők jogait, illetve a sportszerűség alapelveit nemcsak a mostani, de az összes jövőbeli világbajnokságra vonatkozóan. Sajtóhírek szerint a szervezet hivatalos levelet írt a FIFA-nak, amelyben fellebbezett a döntés ellen, azt azonban egyelőre nem tudni, születik-e döntés az ügyben a mérkőzés kezdetéig.

„Ez egy hatalmas hiba a FIFA-tól, egy nagyon nagyon nagyon rossz döntés, ami nem tesz jót a sportnak”

– jelentette ki a negyeddöntős norvégok szövetségi kapitánya, Stale Solbakken.

A mostani tornán szakértőként dolgozó Jürgen Klopp – aki a várakozások szerint a 32 között búcsúzott német válogatott irányítását veszi majd át hamarosan – arról beszélt, ez a döntés mindent megkérdőjelez.

„Ez a mi játékunk, nem az övék. Ha Trump és Infantino egyetértettek ebben, az őrültség. Ez a két ember semmit nem tud a labdarúgásról, éppen ezért nem is kellene beleszólniuk” – mondta a német szakember annak kapcsán, hogy sajtóhírek szerint

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke felhívta Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy gondolják át az eltiltást.

Christian Pulisic, az amerikai csapat egyik legjobbja ezzel szemben úgy fogalmazott: ha valaki megnézi a szabálytalanságot, láthatja, hogy semmilyen szándékosság nem volt benne, és ezen a tornán „voltak már sokkal rosszabbak is”. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány is pozitívan nyilatkozott a FIFA határozatáról:

„Bosznia ellen már bűnhődtünk, hiszen egy rossz döntés miatt harminc percet emberhátrányban kellett futballoznunk.”

Mint mondta, őt egyáltalán nem lepte meg, hogy Trump felhívta Infantinót az eset után – írja az MTI.

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP ( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

Az amerikai elnök egyébként üdvözölte a döntést, közösségi oldalán köszönve azt meg a FIFA-nak, amely szerinte ezzel „visszavont egy hatalmas igazságtalanságot”.

Az 1962-es torna óta ez lesz az első alkalom, hogy valakit nem tiltanak el piros lapja után,

noha az azonnali kiállítás után automatikusan ki kellene hagynia a játékosnak csapata következő mérkőzését, a szabályok szerint pedig ez ellen fellebbezni sem lehet. A FIFA ezúttal kivételt tett és egy évre felfüggesztette a 25 éves támadó eltiltását.

A vb-n háromgólos Balogun – aki a bosnyákok ellen is betalált – a 61. percben megtaposta Tarik Muharemovicot, s a játékvezető videós visszanézést követően mutatta fel neki a piros lapot. Az amerikai-belga nyolcaddöntő magyar idő szerint kedden hajnali két órakor lesz Seattle-ben.

Kiemelt kép: Raphael Claus brazil bíró kiállítja az amerikai Folarin Balogunt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe jutásért játszott mérkőzésen (Fotó: MTI/AP/Julio Cortez)