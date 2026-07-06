Nem bírt Haalanddal Brazília, drámai mérkőzésen jutott tovább az angol válogatott

Kiélezett és az utolsó percekig izgalmas párharcokat tartogatott a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapja. A norvég válogatott Erling Haaland vezetésével ejtette ki az ötszörös világbajnok brazil válogatottat, míg az angol válogatott egy öt gólt hozó mérkőzésen győzte le a társházigazda Mexikót.

A New Yorkban rendezett nyolcaddöntőben a skandinávok ugyan sokkal aktívabban kezdték a mérkőzést, az első veszélyesebb brazil akció – a videobíró segítségével – tizenegyest eredményezett, miután Ajer rossz ütemű becsúszása Cunhát találta el. Guimaraes nem jól helyezett büntetőjét azonban Nyland balra vetődve kivédte.

A folytatásban aztán a dél-amerikaiak labdaszerzés és egy-egy megnyert párharc után gyorsabb és ígéretesebb akciókat vezettek, egyszer Vinícius az ellenfél tizenhatosán szerelt, majd összejátszott Martinellivel, lövését azonban a norvég kapus lábbal védte. A szünet előtti percekben aztán a norvégok is vezetést szerezhettek volna, azonban Ödegaard nagy helyzetét Allison védte.

A térfélcserét követően a mérkőzés talán legnagyobb helyzetét Brazília hagyta ki, miután Vinícius remekül ugratta ki a frissen beállt Endricket, aki viszont a kapu mellé pörgetett. A norvég csapat az ivószünetig két veszélyes bal oldali beadást tudott felvonultatni, a másodikról csak centikkel maradt le a becsúszó Haaland.

A harmadik bal oldali beadás azonban már megtalálta Haalandot, aki fejjel nem is hibázott. Bár Norvégia előnyben is viszonylag sokat birtokolta a labdát, mégis majdnem összejött az egyenlítés, amikor egy védőről felpattanó labdát Nyland hatalmas bravúrral a bal kapufa mellé tolta. Ezt követően Haaland hajszálpontos, 17 méteres lövésével megduplázta hazája előnyét, és a vb-n szerzett hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A hosszabbításban Norvégia magabiztosan őrizte előnyét, azonban a mérkőzés hajrájában Ostigard egy fejpárbaj során lekönyökölte Casemirót, amiért Brazília tizenegyest kapott, amelyet a válogatottól a mérkőzést követően visszavonuló Neymar értékesített.

Az öt végső diadalukkal rekorder és 1990 óta a 16 között először búcsúzó dél-amerikaiak történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.

A játéknap másik mérkőzése, Mexikó és Anglia találkozója egy vihar miatt egyórás késéssel kezdődött el. A Mexikóvárosban rendezett párharc során Jude Bellingham az első félidő végén két perc alatt duplázott, azonban még a fordulás előtt a házigazda Mexikó szépíteni tudott. A hazaiak akár egyenlíthettek is volna, Jimenez fejesét hatalmas bravúrral védte Pickford, majd Bellingham tisztázott az utolsó pillanatban Montes elől.

A második félidőt sokkal jobban kezdte Anglia, melynek erőfeszítéseit majdnem siker koronázta, de Anderson lövése a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A szigetországiak lendületét Quansah kiállítása sem törte meg, ugyanis néhány perccel később Kane büntetőből növelte az előnyt. Sokáig viszont nem örülhettek az angolok, mert pont a pár perccel ezelőtt gólt szerző Kane összehozott egy tizenegyest a hazaiaknak, így hamar jött újra a szépítés.

Az ivószünet után teljesen felborult a pálya, az emberelőnyét érvényesítő Mexikó hatalmas elánnal rohamozott, Anglia elsősorban védekezett, így ebben a periódusban a háromoroszlános gárdának már nem maradt ereje támadásokat vezetni. A nagy nyomás, a beadások és a szögletek ellenére az európai együttes hátul nem hibázott, minden beívelést tisztáztak a védők, a lövések többségét pedig blokkolták, amit nem sikerült, az pedig mellé vagy fölé szállt. Egy kapu előtti kavarodást követően a 112. percben még a kapufa mellett is elcsorgott a labda.

Mivel azonban több találat nem esett, Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón pedig Javier Aguirre bejelentette, hogy lemondott a szövetségi kapitányi posztról, és „búcsút mond a labdarúgásnak”. Elmondása szerint egy ideje már fontolgatta ezt a lépést.

Az angol válogatott a legjobb nyolc között szombaton a norvégokkal találkozik Miamiban.

Kiemelt kép: A két gólt szerző norvég Erling Haaland a csapata és a szurkolók viking evezéséhez dobolja a ritmust, miután 2-1-re győztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Brazília-Norvégia mérkőzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én (Fotó: MTI/AP/Frank Franklin II)