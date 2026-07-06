„A világbajnokság újra nyílt” – nemzetközi sajtóvisszhang a F1-es Brit Nagydíj után

A nemzetközi sajtó a vasárnapi Brit Nagydíjat követően főként arról ír, hogy a pontversenyben vezető Kimi Antonelli silverstone-i technikai problémája újra nyílttá tette a Forma-1-es világbajnokságot, azonban csalódottságukat is kifejezték a biztonsági autós fázis alatt véget érő finálé miatt.

A spanyol Mundo Deportivo óriási drámáról írt Silverstone-ban, kiemelve, hogy Leclerc legyőzte George Russellt és Lewis Hamiltont, miközben Antonelli számára egy technikai hiba tette tönkre a versenyt, noha korábban még az éllovas pozíciójában harcolt a győzelemért.

A Sport úgy fogalmazott, hogy Leclerc egy „őrült finálé” végén nyerte a futamot, és hangsúlyozta, hogy Antonelli Barcelonához hasonlóan ismét technikai problémával szembesült, ugyanakkor megjegyezte, hogy az olasz így is 25 pontos előnnyel vezet csapattársa, George Russell előtt az összetettben.

Az As a versenyt egy „borzalmas fináléként” írta le, amelyet a biztonsági autó mögött zártak le Verstappen kicsúszása után, és kiemelte, hogy Antonelli kiesése, valamint a biztonsági autós szakaszok miatt az izgalmasnak ígérkező futam végül kaotikussá vált.

A Marca a „káosz versenyének” nevezte a Brit Nagydíjat, amelyen Leclerc lenyűgöző teljesítménnyel győzött, miközben Antonelli technikai gondokkal, Verstappen pedig kicsúszással veszített fontos pozíciókat.

Az angol sajtóban a Daily Mail Leclerc első silverstone-i győzelmét emelte ki, és a biztonsági autó mögött záruló versenyt, amelyet Verstappen balesete és Antonelli drámai visszaesése is befolyásolt.

A Telegraph a rekordot jelentő 175 ezres nézőszámot hangsúlyozta, akik dühösek lettek, miután nem láthattak izgalmas finálét, amiért a verseny bizarr módon, biztonsági autó mögött ért véget.

A The Sun röviden Leclerc kaotikus győzelmét és Lewis Hamilton öt másodperces büntetésének következményét emelte ki, míg a The Guardian részletesen arról számolt be, hogy Antonelli technikai hiba miatt esett vissza a 16. helyre, és Leclerc végül Russell és Hamilton előtt, biztonsági autós körülmények között nyerte meg a futamot.

Az olasz lapok közül a Gazzetta dello Sport Leclerc „silverstone-i királyságáról” írt, kiemelve a Ferrari győzelmét és Antonelli motorhibáját, valamint visszaesését. A Tuttosport a Ferrari sikerét hangsúlyozta, miközben Antonelli drámáját emelte ki, aki egy technikai probléma miatt nem tudta érvényesíteni esélyeit a győzelemre. A Corriere della Sera azt emelte ki, hogy az éllovas Antonelli közel volt a vezetéshez, de technikai hiba miatt végül csak a 16. helyen zárt.

A svájci Blick a versenyt részben az Audi és Gabriel Bortoleto szempontjából értékelte, kiemelve, hogy a fiatal pilóta hét futam ismét pontszerző helyen végzett, míg Nico Hülkenberg nehéz szezont fut. A Berner Zeitung Leclerc első silverstone-i győzelmét és a Mercedes-pilóták, Russell és Hamilton dobogós helyezését hangsúlyozta, miközben Antonelli visszaesésére is kitért.

Az osztrák sajtóban a Kronen Zeitung drámai végjátékról írt, amelyben Leclerc a Ferrari színeiben aratott győzelmet, miközben Antonelli technikai problémái miatt elvesztette a vezető pozíciót. A Der Standard viharos és fordulatos versenyként jellemezte a futamot, kiemelve Leclerc győzelmét Russell és Hamilton előtt, valamint Antonelli 16. helyre való visszaesését. A Salzburger Nachrichten Antonelli és Verstappen drámájára helyezte a hangsúlyt, míg az Oe24 a Ferrari ünnepét és Antonelli „tragikus hős” szerepét emelte ki, aki technikai hiba miatt veszítette el a versenyt, Verstappen kicsúszása pedig tovább fokozta a hajrát.

A francia L’Équipe arról írt, hogy a Ferrari kis híján kettős győzelmet aratott, miközben Russell és Hamilton végeztek a második és harmadik helyen, Antonelli pedig technikai gondok miatt csak 16. lett, Leclerc pedig közel két év után nyert újra. A Le Parisien Leclerc győzelmét Hamilton hazai futamával és Antonelli Ferrari elleni versenyével állította párhuzamba, kiemelve, hogy

a monacói pilóta 37 verseny óta tartó győzelem nélküli sorozatot tört meg Silverstone-ban.

Kiemelt kép: Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője győz George Russell, a Mercedes brit versenyzője és Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője előtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brit Nagydíján a silverstone-i pályán 2026. július 5-én (Fotó: MTI/EPA pool/Peter Powell)