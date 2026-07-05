Megkezdődtek a nyolcaddöntők a labdarúgó vb-n, Marokkó és Franciaország már ott van a legjobb 8 között

Az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében és elsőként jutott a nyolc közé. Franciaország pedig 1-0-ra legyőzte a németeket kijető Paraguayt, így szintén negyeddöntős.

Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege.

Az afrikai együttes csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34 összecsapása vereség nélkül.

A marokkói válogatott a negyeddöntőben csütörtökön – közép-európai idő szerint – 22 órakor a Paraguay-Franciaország párharc győztesével játszik Bostonban.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Marokkó-Kanada 3-0 (0-0)

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Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Michael Oliver (angol)

gólszerzők: Unahi (50., 82.), Rahimi (98.)

sárga lap: Halhal (20.), Hakimi (40.), Unahi (45.), El-Hannussz (45+6.), illetve Laryea (40.), J. David (43.), De Fougerolles (49.), Larin (67.)

Marokkó:

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Bunu – Hakimi, Diop (Szadane, 87.), Halhal, Mazraui – Buaddi (Amrabat, 63.), El-Ajnaui – B. Díaz, Unahi (El-Murabet, 87.), El-Hannussz (Talbi, 63.) – Szaibari (Rahimi, 22.)

Kanada:

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Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg, 79.) – Buchanan (Nelson, 88.), Sigur (Osorio, 88.), Eustáquio, Ahmed (P. David, 79.) – J. David, Oluwaseyi (Larin, 63.)

II. félidő:

50. perc: Asraf Hakimi végzett el szabadrúgást a jobb oldalról, beadás helyett laposan a tizenhatos előterébe rúgta a labdát, amelyet az érkező Azzedin Unahi 17 méterről jobbal lőtt a bal alsó sarokba (1-0).

82. perc: Gyors kontratámadás végén Brahim Díaz tette középre a labdát jobbról, Unahi megint jókor érkezett, és 12 méterről ezúttal a bal felső sarokba lőtt (2-0).

98. perc: Marokkói labdaszerzés után Brahim Díaz indította a bal szélen futó Rahimit, aki 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (3-0).

A társházigazda rohamaival kezdődött a mérkőzés, Jasszin Bununak, a marokkói kapusnak az első tíz percben Stephem Eustáquio csavarásánál, majd Jonathan David bal oldali, illetve Tani Oluwaseyi közeli lövésénél is védenie kellett, hogy csapata ne kerüljön hátrányba. A kanadaiak magasan, majdhogynem a felezővonalnál védekeztek, még a csatáraik is letámadtak, így esélyt sem adtak az ellenfélnek a kibontakozásra. Tovább nehezítette a marokkóiak helyzetét, hogy a 22. percben sérülés miatt a tornán eddig három gólt szerző Iszmael Szaibari elhagyta a játékteret. A Bayern München napokban leigazolt támadója helyett beállt Szufain Rahimi előtt adódott az első marokkói lehetőség, de a 29. percben sem változott az eredmény. Közben mindkét csapat játékosai egyre durvább szabálytalanságokkal próbáltak tekintélyt szerezni, amelynek következtében a játékvezető az első játékrészben hat sárga lapot is kiosztott.

Fordulás után a második kaput eltaláló lövéséből Marokkó lényegében rögtön vezetést szerzett, és a kitámadó kanadaiak által szabadon hagyott területeket kihasználva már többször is eljutott az ellenfél kapujáig. A rengeteg szabálytalanság továbbra is tördelte a játékot, ami az idő előrehaladtával az előnyben lévő csapatnak kedvezett. A második játékrészben már nyoma sem volt a veszélyes kanadai támadásoknak, Bununak sokáig nem is kellett védenie, még a 77. percben sem, amikor Jonathan David 17 méterről, középről végzett el szabadrúgást, de a labda magasan a kapu felett hagyta el a játékteret. A hajrában aztán Tajon Buchanan lövésénél vetődve hárított, de az afrikaiak a 82. percben egy kontratámadás végén lezárták a mérkőzést, sőt három perccel később csaknem a harmadik gólt is megszerezték, de Rahimi fejes után a labda a lécről pattant vissza. A végeredményt Rahimi állította be közvetlenül a nyolcperces hosszabbítás végén.

Franciaország megálljt parancsolt Paraguaynak

Philadelphia, 2026. július 5., vasárnap (MTI) – A legutóbbi vb-n ezüstérmes francia válogatott 1-0-ra legyőzte a paraguayi csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság philadelphiai nyolcaddöntőjében.

Kylian Mbappé megszerezte 19. vb-gólját, amellyel újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit. A tornán már hétszer volt eredményes, ezzel az argentin támadóval holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a nyolc közé jutott. A francia válogatott a negyeddöntőben csütörtökön – közép-európai idő szerint – 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Franciaország-Paraguay 1-0 (0-0)

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Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző, v.: Ilgiz Tantashev (üzbég)

gólszerző: Mbappé (70., 11-esből), sárga lap: Barcola (19.), M. Koné (81.), Olise (97.)

Franciaország:

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Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – Rabiot, M. Koné – Dembélé (Cherki, 84.), Olise, Barcola (D. Doué, 61.) – Mbappé

Paraguay:

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Gill – J. Cáceres, G. Gómez (Maurício, 71.), Alderete (Canale, 58.), Velázquez, J. Alonso – Almirón (Ávalos, 71.), D. Gómez, Cubas, Galarza – Enciso (Caballero, 61.)

II. félidő:

70. perc: Doué három paraguayi védőt is kicselezett a tizenhatoson belül, majd a negyedik, Diego Gómez buktatta. A játékvezető a VAR-ellenőrzés után tizenegyest ítélt a franciáknak, a büntetőt Mbappé végezte el, és a bal alsó sarokba rúgta a labdát (1-0). Paraguay öt védővel állt fel, ráadásul a négy középpályása is mélyen visszahúzódott, egészen a saját tizenhatosa előteréig, így alaposan lecsökkentette a szabad területet a franciák előtt. A dél-amerikai együttes jóformán feladta a támadások lehetőségét, és inkább az ellenfél játékát próbálta elrontani. Mindeközben Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata a széleken próbált a védelem mögé kerülni, de a beadások a már említett védekezés miatt nem vezettek eredményre.

A francia Dayot Upamecano (b) és a paraguayi Gustavo Caballero a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Paraguay-Franciaország mérkőzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Olyannyira, hogy a szünetig a mezőnyfölény ellenére a franciák egyetlen helyzetet sem alakítottak ki, ráadásul az ellenfél kellemetlen játékstílusa frusztrációt váltott ki belőlük, és a futball helyett többet foglalkoztak a paraguayiak szabálytalanságaival.

A második félidő elején az addigi legnagyobb lehetőség adódott az európai együttes előtt, a kapus Mike Maignan indításából Kylian Mbappé egyedül törhetett kapura, de a labdát képtelen volt levenni, így a védője utolérte és szögletre mentett. Később Manu Koné távoli lövésénél Orlando Gill a léc alól ütötte ki a labdát, majd csereként pályára lépett Désiré Doué, aki néhány perccel később kiharcolt egy büntetőt, amelyet a 19. vb-gólját megszerző Mbappé értékesített.

A hátrányba került dél-amerikaiak feladták a kizárólag a védekezésre koncentráló futballjukat, de folyamatos játék továbbra sem alakult ki, mert rengeteg könyöklés, lökés, alattomos belépő miatt kellett szabadrúgást ítélnie a játékvezetőnek. Mindent elárult a játékról, hogy Paraguay a 90. percben veszélyeztetett először.

Kiemelt kép: A marokkói játékosok, miután 3-0-ra győztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Kanada-Marokkó mérkőzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. július 4-én. (Fotó: MTI/AP/David J. Phillip)