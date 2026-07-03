Drámai mérkőzésen jutott tovább Portugália, csúcsrangadó vár Ronaldóékra a nyolcaddöntőben

A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban egy késői találattal 2-1-re legyőzte a három lesgólt is szerző horvátokat csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Torontóban. A játéknap másik, Los Angelesben rendezett mérkőzésén a spanyol válogatott tükörsima győzelmet aratott Ausztria legjobbjai ellen, így a nyolcaddöntőben összecsaphat egymással a két szomszédos ország válogatottja.

A csütörtök esti mérkőzés első negyedórában a várakozásnak megfelelően a spanyolok beszorították ellenfelüket, gyors és pontos labdajáratással végig nyomás alatt tartották az osztrák védelmet, de gólhelyzetig nem jutottak. Közeledve a játékrész feléhez Ausztria is egyre többször jutott át a felezővonalon, de támadások vezetésére nem nagyon maradt területe és lehetősége. Ezt követően az osztrákok kapusa, Alexander Schlager került a középpontba: előbb Lamine Yamal, majd Mikel Oyarzabal lövésénél védett, de a 36. percben Oyarzabal 11 méteres lapos lövésénél már a Salzburg játékosa is tehetetlen volt. Az első játékrész hosszabbításában újfent Schlager védései kellettek, hogy csak egygólos maradjon a spanyolok előnye: Álex Baena 20 méterről elvégzett szabadrúgása után a kapus a lécre ütötte a labdát, majd Yamal közeli lövésénél is hárított.

Fordulás után talán annyiban változott a játék képe, hogy az osztrákok megpróbálták a középpályán átvinni a labdát, de többször már a saját térfelükön elveszítették, a spanyolok viszont nem tudták kihasználni a mezőnyfölényt. A 66. percben pedig eldőlt a mérkőzés, miután Pedro Porro pályafutása első válogatottbeli találatával kétgólosra növelte a spanyol előny. A végeredményt Oyarzabal állította be a 89. percben, csapata pedig négy mérkőzés után sem kapott még gólt a világbajnokságon.

A spanyol labdarúgó-válogatott kapusa, Unai Simón két rekordot is megdöntött az összecsapáson. Az egyszeres világbajnok és négyszeres Európa-bajnok válogatott a negyedik mérkőzésén sem kapott gólt a tornán, az Athletic Bilbo 29 éves kapusa pedig összességében már 519 percnél tart. A négy évvel korábbi katari vb nyolcaddöntőjében ugyanis 0-0-s döntetlennel hozta le a találkozót, beleérte a kétszer tizenöt perces hosszabbítást is. Előtte még a csoportkörben a japánok vették be a kapuját.

A példátlanul hosszú sorozattal megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is átadta a múltnak.

A játéknap másik, magyar idő szerint hajnali 1 órakor kezdődő mérkőzésének abban a tudatban kezdhettek neki a csapatok, hogy a horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál válogatottat: egy döntetlen és hat vereség a mérlegük.

A találkozón a portugálok kezdtek nagyobb lendülettel, a két szélen többször is a horvát védelem mögé kerültek, de Bruno Fernandes lövésénél a horvát kapus védett. Később is jobbára a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes és vb-bronzérmes akarata érvényesült, több veszélyes támadást vezetett, de Dominik Livakovic rendre mentett, vagy a portugálok tévesztették el a célt.

A szünet után aztán felpörögtek az események. A horvátok teljesen más mentalitásban léptek pályára, beszorították ellenfelüket, és a 21. vb-mérkőzésén játszó Ivan Perisic révén az 53. percben megszerezték a vezetést. Kisvártatva Igor Matanovic is batalált, de csapattársa, Nikola Vlasic lesről indította a támadást, ezért a gólt érvénytelenítette a játékvezető. A hátrányba került portugálok Rafael Leao 20 méteres lövésével próbálkoztak, de a labda a lécről vágódott vissza, majd Cristiano Ronaldo is szerzett egy szép gólt lesről. Az ötszörös aranylabdás végül a 68. percben mégis örülhettek, mert egy büntetőből egyenlített, megszerezve ezen a tornán a harmadik, a vb-ken pedig első egyenes kieséses szakaszban lőtt gólját.

A döntetlennel nem állt le a két csapat, sőt inkább fokozta az iramot, és a 76. percben Diogo Costa két hatalmas védése kellett, hogy a portugálok ne kerüljenek ismét hátrányba. Mateo Kovacevic távoli lapos lövésénél ütötte a bal kapufára a labdát, amelyet néhány másodperccel később szintén a Manchester City középpályásának bombája után tolt ki a léc alól.

A hajrában Petar Sucic is betalált, de szintén lesről, Ronaldót pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. A tízperces hosszabbítás felénél aztán a csereként beállt Goncalo Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek is, azonban egy vitatható jelenet szűk kétperces videózása után a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így végül a 110 percig tartó összecsapás után a portugál válogatott jutott tovább.

A portugál és a spanyol válogatott hétfőn – közép-európai idő szerint – 21 órától játszik egymás ellen a dallasi nyolcaddöntőben.

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a svájci labdarúgó-válogatott is továbbjutott, miután magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc így 88 év elteltével nyert meccset a vb egyenes kieséses szakaszában és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Ghánával mérkőzik meg szintén Vancouverben.

Kiemelt kép: A portugál Cristiano Ronaldo ünnepel, miután gólt lőtt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Portugália-Horvátország mérkőzésen a torontói BMO Field Stadionban 2026. július 2-án (Fotó: MTI/EPA/Eduardo Lima)