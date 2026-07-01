Női röplabda Európa-liga: Az elődöntőben búcsúzott a magyar válogatott

A magyar női röplabda-válogatott 3-1-re kikapott a svédek otthonában az Európa-liga elődöntőjének szerdai visszavágóján Örebróban, így nem jutott döntőbe.

A 118 perces összecsapáson Németh Anett 22 pontot szerzett, a túloldalon Isabelle Haak 26 ponttal járult hozzá a veretlenül fináléba kerülő, Tóth Gábort másodedzőként foglalkoztató svédek sikeréhez.

A másik ágon az alapszakaszgyőztes szlovénok és a szlovákok csatáznak a döntőért, az első meccset a szlovénok 3-0-ra nyerték idegenben. A visszavágó 20 órakor kezdődik

Az aranymeccs játéknapjai július 8. és 11. vagy 12., bronzmérkőzést nem rendeznek.

Eredmény:

Svédország-Magyarország 3-1 (10, 20, -24, 23)

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a legeredményesebb játékosok: I. Haak 26, Hellvig 16, illetve Németh A. 22, Kiss L. 20

A két csapat múlt szombati, kecskeméti első összecsapásán a skandinávok maratoni, 3-2-es csatában nyertek úgy, hogy a magyarok 2-1-re és 19-14-re is vezettek.

Ennek ellenére – az új szabályok értelmében –

a visszavágón bármilyen arányú magyar siker elég lett volna az aranyszett kiharcolásához.

Az első szett nem azt mutatta, hogy a magyar válogatottnak erre reális esélye lesz, ugyanis vendégszempontból rémálomszerűen kezdődött a találkozó: a svédek 6-0-ra, majd 12-1-re elhúztak. A magyarok teljesen indiszponáltan röplabdáztak, minden játékelemben, de főleg nyitásfogadásban és támadásban mélyen tudásuk alatt teljesítettek, így 22 perc után hátrányból kellett folytatniuk.

Az El-pontlistáját Németh előtt vezető, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Isabelle Haak már ekkor nyolc szerzett pontnál tartott, de a magyarok a második szettre „megérkeztek” a mérkőzésre és négypontos előnyüknél a svédeknek időt kellett kérniük. A vendégek öröme azonban nem tartott sokáig, mert 9-7-nél már kettő volt a hazai fór annak köszönhetően, hogy a skandináv játékosok jól blokkoltak, amivel kockáztatásra, ezzel pedig hibákra kényszerítették a magyar támadókat. Bár ideiglenesen rendezte játékát a magyar csapat, a hajrá előtt négyre növelte előnyét a házigazda, és ezt megtartva hamarosan lezárta a játékrészt.

A harmadik játszma második labdamenetében megszületett az első magyar blokkpont a mérkőzésen – a svédek hatnál tartottak két szett után -, s a korábbinál pontosabb játékkal ezúttal is egy ideig a vendégek vezettek. Haak tarthatatlan volt, de a hajráig így is egyenlő volt az állás. A végjátékban Németh egymás után kétszer is betalált, de egy ki nem kényszerített hiba után így is meccslabdához jutottak a svédek. A hazaiak ekkor hálóba nyitottak, Németh pedig egymás után két támadást is sikerrel fejezett be, így „életben maradt” a magyar válogatott, amely hat pontot érő sánccal zárta ezt a játékrészt.

A negyedik felvonás ugyan 5-2-vel indult, 5-6-nál mégis a hazaiakat edző olasz Lorenzo Micellinek kellett időt kérnie, mert Csereklye Zsófia szerváival meggyűlt a svédek baja. Szoros, fej fej melletti küzdelmet hozott ez a szett, aminek derekán

hárompontos hátrányból is sikerült kiegyenlítenie a magyaroknak.

A hajrában több ítéletet is vitattak a vezetőedzők, de végül nem ezek bizonyultak döntőnek: Isabelle Haak a hajrában minden labdát beütött, és bár a magyarok egy meccslabdát ekkor is hárítottak,

a svédek ünnepelhették a döntőbe jutást.

Kiemelt kép: Nemzeti Sport