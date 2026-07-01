A norvégok valóra vált álomként élik meg, hogy a brazilokkal játszhatnak nyolcaddöntőt a labdarúgó-vb-n

Az ötszörös világbajnok brazilok elleni nyolcaddöntőt „valóra vált álomnak” nevezte Antonio Nusa, aki kedden a norvég válogatott első gólját szerezte az Elefántcsontpart ellen 2:1-re megnyert találkozón az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében.

A norvégok negyedik vb-jükön szerepelnek és először nyertek meccset az egyenes kieséses szakaszban: 1938-ban – akkor csoportkört még nem is rendeztek – és 1998-ban egyaránt az olaszok múlták felül őket. Ezúttal viszont Elefántcsontparttal találkoztak – a háromszoros vb-győztes olaszok ki se jutottak a tornára –, és Nusa 39. percben szerzett góljával még a szünet előtt előnyt szereztek az északiak. Amad Diallo a 74. percben egyenlített ugyan, de Erling Haaland a 86. percben pontosan fejezett be egy centerezést, ami döntőnek bizonyult.

„Ez egy valóra vált álom”

– utalt Nusa nyilatkozatában arra, hogy a norvégok nyolcaddöntős ellenfele Brazília lesz. A dél-amerikai válogatott 1998-as tornán vb-címvédőként a csoportkörben 2-1-re alulmaradt vasárnapi ellenfelével szemben, amely akkor a hajrában lőtt gólokkal fordított, utána azonban hat vb-re nem jutott ki magát.

A győztes gólt szerző Erling Haaland – aki a tornán mindhárom meccsen az ellenfél kapujába talált és már ötgólos –

a győzelmet és a továbbjutást „hihetetlennek” nevezte és „történelmi” tettként tekint rá.

A norvég válogatott csapatkapitánya, Martin Ödegaard pedig úgy fogalmazott, hogy

„boldogok és büszkék magunkra”, reményeik szerint pedig tovább is képesek „álmodni, hinni és úgy játszani”, ahogyan eddig tették a vb-n.

Stale Solbakken, a norvégok szövetségi kapitánya az ellenfél egyenlítő góljára utalva azt mondta, hogy

mielőtt csapata pánikba esett volna, sikerült a pályán lévő játékosokat megfelelő állapotba hozni, így újra a saját futballjukat tudták játszani.

A szintén negyedik világbajnokságon résztvevő elefántcsontparti válogatott először nyert egy tornán két meccset, a harmadik azonban már nem jött össze. Amad Diallo, a norvégok elleni gólszerző szerint a vereség és a kiesés ellenére is „büszkék” arra, amit elértek.

„Persze így is nagy csalódás, mert minőségi játékosaink vannak, olyan kvalitású futballisták, akik képesek bármikor változást hozni a meccsbe” – nyilatkozta.

Kiemelt kép: Yahia Fofana elefántcsontparti kapus nem tudja kivédeni a norvég Erling Haaland lövését a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntőbe jutásért játszott Elefántcsontpart-Norvégia mérkőzésén (Fotó: MTI/AP/Tony Gutierrez)