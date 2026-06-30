„Ez pusztító, ez szégyen” – Jürgen Klinsmann keményen bírálta a német válogatottat

A német válogatott volt szövetségi kapitánya, Jürgen Klinsmann éles kritikával illette hazája csapatát, amely sorozatban harmadszor is idejekorán búcsúzott a labdarúgó-világbajnokságtól. Szerinte a Nationalelf teljesítménye katasztrofális volt.

A németek a hétfői játéknapon 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel estek ki Paraguayjal szemben a 32 között.

„Ahogy ma kiestünk, az pusztító, egy szégyen, amire senki, de senki nem számított” – mondta Klinsmann az ESPN-nek, hozzátéve, hogy ez a kudarc óriási gödörbe lökte Németországot.

„Felülről lefelé mindent meg kell kérdőjelezni, meg kell vitatni, és ennek nyilvánvalóan lesznek következményei” – fogalmazott a 61 éves szakember, aki játékosként világ- és Európa-bajnok volt, 108 szereplése során 47 gólt szerzett a válogatottban, amelyet 2004 és 2006 között szövetségi kapitányként is irányított.

Szerinte a mostani csapat nem volt elég energikus, nem volt elég döntésképes, nem volt elég agresszív a nagyon erős paraguayi együttes ellen, amelyről tudták, hogy kemény rivális lesz.

Arra kérdésre, hogy a kudarc mennyiben Julian Nagelsmann szövetségi kapitány hibája, Klinsmann azt mondta:

„Ez mindenki felelőssége az edzői stábtól a szövetségen át minden játékosig, akit behívtak a 26-os keretbe. Mindenki része ennek a katasztrófának. Ez a csapat egyértelműen elveszítette a karakterét” – jelentette ki.

Kiemelt kép: Jürgen Klinsmann Berlinben 2019. november 27-én (Fotó: MTI/Omer Messinger)