George Russell diadalmaskodott Spielbergben

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíjat vasárnap Spielbergben.

A pole pozícióból rajtolt, 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme.

Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedesszel.

A rajtot követően Russell megtartotta az első helyet, mögötte a két ferraris küzdött egymással, s ebből Lewis Hamilton jött ki győztesen, így megkaparintotta a második pozíciót, míg harmadiknak Charles Leclerc sorolt be. A negyedik kockából startolt Antonelli az első két körben háromszor is elhagyta a pályát, az utolsó ilyen esetnél megelőzte Leclerc-t, de jogosulatlan előnyszerzés miatt vissza kellett adnia a monacói riválisnak a pozíciót. Mindezt közvetlen közelről figyelhette Verstappen, aki aztán a megfelelő pillanatban egy csapásra mindkét ellenfelét lehagyta, és feljött harmadiknak.

A 11. körben Verstappen már Hamiltont támadta a második helyért, kettejük között látványos és izgalmas csata alakult ki, amely két körön keresztül tartott, akkor ugyanis a Ferrari a boxba hívta a hétszeres vb-győztes brit versenyzőt kerékcserére. Egy körrel később Leclerc, majd a 18. körben Verstappen is friss abroncsokat kapott, utóbbira reagálva a Mercedes az élről kihívta a boxba Russellt.

A 22. körben Verstappen újfent Hamiltont próbálta megelőzni, és sikerrel is járt, sőt, ezúttal a ferraris rivális előtt tudott maradni. Az ideiglenesen az élre került Antonelli a 25. körben kapott új gumikat az autójára, és a negyedik pozícióban tért vissza a pályára, közben ugyanis virtuális biztonsági autós szakasz volt érvényben, ezalatt Hamilton másodszor is kiállt kerékcserére.

A sorrend a versenytáv feléhez közeledve Russell, Verstappen, Leclerc, Antonelli volt az első négy helyen, de rövidesen a Mercedes olasz pilótája megtámadta és megelőzte Leclerc-t, Verstappen pedig folyamatosan közeledett az éllovas Russellhez. Leclerc a 38. körben a boxba hajtott kerékcserére, három körrel később pedig Verstappen egy másodpercen belülre ért Russellhez képest. Az ötödik-hatodik helyeken küzdő Hamilton autóján a 43. körben harmadszor is kereket cserélt a Ferrari, aztán Russell gurult ki a szerelőkhöz friss abroncsokért. Hat körrel később Verstappen, további három kör elteltével pedig Antonelli is a boxban járt új gumikért. Hamilton közben csapattársának, Leclerc-nek a megelőzését követően megkaparintotta az ötödik helyet, a dobogós pozíciókban pedig Russell, Verstappen, Antonelli volt a sorrend. A negyedik pozíciót Oscar Piastri (McLaren) birtokolta, hatodikként Isack Hadjar (Red Bull), hetedikként a címvédő Lando Norris (McLaren) száguldott, Leclerc pedig egészen a nyolcadik helyig csúszott vissza.

A hajrában Verstappen egyre közelebb került Russellhez, de támadni nem volt esélye, miközben Antonelli Verstappent érte utol az utolsó kör elején.

A fiatal olasz nagyon igyekezett, de gyakorlatilag a leintés pillanatában került támadási közelségbe, így előzni már nem tudott. Piastri nagyszerű versenyzéssel negyedik lett, Hamilton az ötödik, Norris pedig a hetedik helyen zárt.

A vb a jövő hétvégén folytatódik a Brit Nagydíjjal Silverstone-ban.

Kiemelt kép: George Russell (Fotó: X.com)