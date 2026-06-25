Skócia legyőzésével csoportelsőként jutott tovább Brazília a labdarúgó-világbajnokságon

A brazil és a marokkói válogatott továbbjutott a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokság C csoportjából, míg a harmadik skótok még reménykedhetnek ebben.
A legutóbb negyedik afrikai együttes Atlantában csak 4-2-re múlta felül a kétszer is vezetést szerző Haitit, amely így második világbajnokságáról is pont nélkül búcsúzott.
A társházigazda mexikói válogatott 3-0-ra legyőzte a cseh csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának mexikóvárosi mérkőzésén, így története során először rajtolt három sikerrel.
A dél-afrikai válogatott 1-0-ra legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának monterreyi mérkőzésén, így négy ponttal a második helyen jutott tovább, míg ázsiai ellenfele a harmadik helyre visszaesve még reménykedhet a 32 közé kerülésben.
A svájci válogatott 2-1-re legyőzte a társházigazda Kanadát szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, így első helyen lépett a kieséses szakaszba, míg riválisa másodikként.
A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutással kecsegtető harmadik helyet a négyesben.
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A kiemelt kép forrása: M4 Sport