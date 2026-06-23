Vb-2026 – Itt van a friss góllövőlista!

Az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:

5 gólos:

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Messi (argentin)

4 gólos:

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Haaland (norvég), Mbappé (francia)

3 gólos:

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J. David (kanadai), Undav (német)

2 gólos:

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M. Araújo (uruguayi), Ayari (svéd), Balogun (amerikai), Brobbey (holland), Cunha (brazil), Gakpo (holland), Havertz (német), Just (új-zélandi), Kamada (japán), Kane (angol), Larin (kanadai), Manzambi (svájci), Oyarzabal (spanyol), I. Sarr (szenegáli), Summerville (holland), Szaibari (marokkói), Ueda (japán), Vinícius (brazil)

1 gólos:

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Al-Amri (szaúdi), Al-Rasdan (jordániai), Arnautovic (osztrák), Asur (egyiptomi), Barcola (francia), Baturina (horvát), Bellingham (angol), Benbuali (algériai), Brown (német), Campaz (kolumbiai), Canobbio (uruguayi), Comenencia (curacaói), Dembélé (francia), Diallo (elefántcsontparti), Diaz (kolumbiai), Elanga (svéd), Embolo (svájci), Fajzullajev (üzbég), Freeman (amerikai), Galarza (paraguayi), Guiri (algériai), Gyökeres (svéd), Husszein (iraki), Hvang Inbom (dél-koreai), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Ito Dzs. (japán), Jiménez (mexikói), Joao Neves (portugál), Kessié (elefántcsontparti), Krejci (cseh), Lukic (bosnyák), Mahmic (bosnyák), Mauricio (paraguayi), Mbaye (szenegáli), McGinn (skót), Metcalfe (ausztrál), Mohebi (iráni), Mokoena (dél-afrikai), Munoz (kolumbiai), Musa (horvát), Musiala (német), Nakamura (japán), Nmecha (német), O Hjongju (dél-koreai), Olvan (jordániai), Östigard (norvég), K. Pina (zöld-foki), Quinones (mexikói), Pedersen (norvég), Rashford (angol), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Rezajan (iráni), Romo (mexikói), Sadílek (cseh), Saliba (kanadai), Schlotterbeck (német), Schmid (osztrák), Surman (új-zélandi), Svanberg (svéd), Szalah (egyiptomi), Trezeguet (egyiptomi), Van Dijk (holland), Varela (zöld-foki), Vargas (svájci), Wissa (kongói), Xhaka (svájci), Yamal (spanyol), Yirenkyi (ghánai), Ziko (egyiptomi)

öngól:

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Al-Arab (jordániai, Ausztria ellen), Al-Tambakti (szaúdi, Spanyolország ellen), Bobadilla (paraguayi, az Egyesült Államok ellen), Burgess (ausztrál, az Egyesült Államok ellen), Hani (egyiptomi, Belgium ellen), Husszein (iraki, Norvégia ellen), Manai (katari, Kanada ellen), Muheim (svájci, Katar ellen)

Kiemelt kép: A norvég válogatott tagjai ünnepelnek, miután 3-2-re győztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja második fordulójának Norvégia-Szenegál mérkőzésén a New York/New Jersey Stadionban 2026. június 22-én (Fotó: MTI/AP/Seth Wenig)