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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Vb-2026: Donald Trump adja majd át a trófeát a győztesnek

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 20:52

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke kedden azt mondta: a társházigazda Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adja majd át a győztes csapatnak a trófeát a világbajnokság július 19-ei döntője után, az East Rutherford-i MetLife Stadionban.

„Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt” – fogalmazott Infantino a „Fox and Friends” című televízióműsorban.

A tavalyi klubvilágbajnokságon – ugyanebben az arénában – ugyancsak Trump adta át a győztes Chelsea-nek a kupát, ezután azonban „ottfelejtette” magát a játékosok között, akik így kissé zavartan úgy emelték magasba a trófeát, hogy az elnök is ott örült velük.

A vb-nek az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó ad otthont.

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Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszél a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én.  (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon)

2026-os labdarúgó-világbajnokságlabdarúgás Donald Trump

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