Vb-2026: Donald Trump adja majd át a trófeát a győztesnek

„Együtt nézzük majd az elnökkel a finálét és átadjuk a bajnoknak a trófeát, együtt” – fogalmazott Infantino a „Fox and Friends” című televízióműsorban.
A tavalyi klubvilágbajnokságon – ugyanebben az arénában – ugyancsak Trump adta át a győztes Chelsea-nek a kupát, ezután azonban „ottfelejtette” magát a játékosok között, akik így kissé zavartan úgy emelték magasba a trófeát, hogy az elnök is ott örült velük.
A vb-nek az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó ad otthont.
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Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszél a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én. (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon)