Vb-2026: Cristiano Ronaldo történelmet írt

Cristiano Ronaldo gólt szerzett Portugália Üzbegisztán elleni csoportmérkőzésén Houstonban, ezzel az első labdarúgó lett, aki hat világbajnokságon is a kapuba talált.

A 41 éves portugál sztár a hatodik percben Joao Cancelo jobb oldali beadására érkezett mintaszerűen és lőtt a bal alsó sarokba, ezzel a 2006-os, a 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és 2022-es után a 2026-os tornán is feliratkozott a góllövők közé. Összességében ez volt a kilencedik vb-gólja, az elsőt húsz éve, Irán ellen szerezte büntetőből.

Cristiano Ronaldo a 24. vb-meccsén játszik és Lionel Messihez hasonlóan szerepel a hatodik világbajnokságán.

Messi hétfői duplájával 18-ra növelte góljainak számát, ami abszolút rekord, viszont ő 2010-ben nem volt eredményes.

A portugál klasszis csatár 230. válogatott mérkőzésén 144. gólját érte el, és ezzel mindkét mutatóban világrekorder.

Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo portugál játékos melegít a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja második fordulójának Portugália-Üzbegisztán mérkőzése előtt a houstoni NRG Stadionban 2026. június 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Sam Wasson)