Az egekbe szöktek a jegyárak a lehetséges Messi-Ronaldo vb-negyeddöntőre

Ehhez az kell, hogy mindkét gárda csoportelsőként kerüljön a 32 közé – a dél-amerikaiak már „megfelelnek” ennek a kritériumnak -, illetve jussanak be a legjobb nyolc közé.
Ebben az esetben a sportág elmúlt két évtizedének két legmeghatározóbb alakja, a nyolcszoros aranylabdás és immáron vb-gólrekorder Messi, illetve az ötszörös győztes Ronaldo pályafutása során először, és vélhetően utoljára világbajnokságon is szembe kerülne egymással Kansas Cityben.
Ennek megfelelően már megindultak felfelé a jegyárak a találkozóra – amely az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 100. meccse lesz -,
a másodlagos piacon jelenleg a legolcsóbb elérhető belépő körülbelül 4000 dollárba (1,25 millió forint) kerül, de van olyan hely is, amiért 14 000 dollárt (4,35 millió forint) kell fizetni.
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Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kezet fog egymással (Forrás: X.com)