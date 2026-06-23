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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Az egekbe szöktek a jegyárak a lehetséges Messi-Ronaldo vb-negyeddöntőre

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.23. 14:06

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Brutálisan megemelkedtek a jegyárak a futball-világbajnokság július 11-én esedékes negyeddöntőjére, amelyen elképzelhető, hogy a címvédő argentinok a portugálokkal találkoznak – vagyis Lionel Messi és Cristiano Ronaldo egyaránt a hatodik világbajnokságán nézhetne végre farkasszemet egymással a legrangosabb futballtornán is.

Ehhez az kell, hogy mindkét gárda csoportelsőként kerüljön a 32 közé – a dél-amerikaiak már „megfelelnek” ennek a kritériumnak -, illetve jussanak be a legjobb nyolc közé.

Ebben az esetben a sportág elmúlt két évtizedének két legmeghatározóbb alakja, a nyolcszoros aranylabdás és immáron vb-gólrekorder Messi, illetve az ötszörös győztes Ronaldo pályafutása során először, és vélhetően utoljára világbajnokságon is szembe kerülne egymással Kansas Cityben.

Ennek megfelelően már megindultak felfelé a jegyárak a találkozóra – amely az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 100. meccse lesz -,

a másodlagos piacon jelenleg a legolcsóbb elérhető belépő körülbelül 4000 dollárba (1,25 millió forint) kerül, de van olyan hely is, amiért 14 000 dollárt (4,35 millió forint) kell fizetni.

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Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kezet fog egymással (Forrás: X.com)

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