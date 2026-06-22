Szabadkártyát kapott a Ferencváros női és a Szeged férficsapata a kézilabda BL-ben

A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda Bajnokok Ligája következő idényére, a Tatabánya férficsapatának jelentkezését azonban elutasította az európai szövetség (EHF).

A férfi NB I-ben címvédő Veszprém részvétele már eddig is biztos volt. A Tatabánya a kedvezőtlen döntés értelmében az Európa Ligában indulhat ősztől.

Az EHF hétfői sajtóközleménye emlékeztet, hogy a következő szezonban – az eddigi 16 helyett – már 24 csapat szerepel a férfi BL-ben. A mezőnyben ott lesz Sipos Adrián és Palasics Kristóf német csapata, az EL-címvédő MT Melsungen, a Pergel Andrejt foglalkoztató román bajnok Dinamo Bucuresti, valamint Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran együttese, a lengyel Orlen Wisla Plock is.

A pénteken 11 órakor kezdődő sorsoláson hat négyes csoportot alakítanak ki. Az első két helyezettek a legjobb 12 közé, a második körbe – más néven középdöntőbe – jutnak, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek az Európa Ligába.

A második körben két hatos csoportban zajlanak majd a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az EL-ben folytathatják.

A négyes döntőnek jövőre is Köln ad otthont.

A nőknél – az előző szezonban BL-ezüstérmes, bajnok és Magyar Kupa-győztes – Győri Audi ETO KC, valamint a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató, BL-címvédő francia Metz HB részvétele eddig is garantált volt.

Szabadkártyát kapott a Ferencváros mellett Faluvégi Dorottya együttese, az előző idényben BL-bronzérmes román CSM Bucuresti is.

A női BL lebonyolításában egyelőre nincs változás. Ez lesz az utolsó szezon, amikor két nyolcas csoportot alakítanak ki, az első két-két helyezett a negyeddöntőbe jut, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első körében – a negyeddöntőbe jutásért – folytathatják szereplésüket. A négyes döntőt jövőre is a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

A nők mezőnyében szeptember 5-én, a férfiaknál 9-én rajtol az új idény.

A férfi BL mezőnye

Biztosan csoportkörös csapatok:

One Veszprém HC, PPD Zagreb (horvát), Aalborg HB (dán), Barcelona (spanyol), Paris Saint-Germain (francia), SC Magdeburg (német), Kolstad HB (norvég), Industria Kielce (lengyel), Sporting CP (portugál), CS Dinamo Bucuresti (román), MT Melsungen (német)

Szabadkártyás csapatok:

OTP Bank-Pick Szeged, Skanderborg Aarhus (dán), GOG (dán), HBC Nantes (francia), Montpellier HB (francia), Füchse Berlin (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), FC Porto (portugál), Vardar Szkopje (északmacedón), RK Celje PL (szlovén), Partizan Beograd (szerb), HC Kriens-Luzern (svájci), IFK Kristianstad (svéd)

Nem kapott szabadkártyát:

MOL Tatabánya KC, Valur Reykjavík (izlandi), Elverum HB (norvég)

A női BL mezőnye

Biztosan csoportkörös csapatok:

Győri Audi ETO KC, Podravka Koprivnica (horvát), Team Esbjerg (dán), Brest Bretagne (francia), Metz HB (francia), HSG Blomberg-Lippe (német), Buducnost Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CS Gloria Bistrita (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén)

Szabadkártyás csapatok:

Ferencváros, Odense HB (dán), Nyköbing Falster (dán), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), CSM Bucuresti (román)

Nem kapott szabadkártyát:

Molde Elite (norvég)

A kiemelt kép forrása: Szeged365