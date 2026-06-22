Ismét meglepte a futballvilágot a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság

Spanyolország után újabb korábbi világbajnok ellen szerzett bravúros pontot a világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság. Az afrikai együttes ezúttal Uruguayjal játszott 2–2-es döntetlent, ráadásul története első vb-góljait is megszerezte. A H csoport másik mérkőzésén a spanyol válogatott érvényesítette a papírformát, és megszerezte első győzelmét a tornán. A G csoportban szintén született egy kisebb meglepetés, miután Belgium gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. Eközben Egyiptom történelmi sikerével az első helyről várhatja az utolsó fordulót a szoros állású csoportjában.

A H csoport vasárnapi nyitómérkőzésén, Atlantában az Európa-bajnok spanyol válogatott magabiztos teljesítménnyel 4–0-ra múlta felül Szaúd-Arábiát.

A másik összecsapáson ugyanakkor meglepetés született: az uruguayi együttes Miamiban csupán 2–2-es döntetlent ért el a világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság ellen. Az afrikai válogatott az előző fordulóban bemutatott hősies védekezése mellett ezúttal támadásban is veszélyesnek bizonyult. A zöld-fokiak történetük első vb-gólját Kevin Pina szerezte, aki 25 méteres szabadrúgásból, a szétnyíló kéttagú sorfal között talált a kapuba. Második találatukat egy súlyos védelmi hiba előzte meg.

Önce baraj hata yapıyor, sonra Muslera yetersiz kalıyor. Uruguay golü yiyor… Uruguay x Yeşil Burun Adaları pic.twitter.com/uGms2RaE7F — Latin Tribün (@LatinTribun) June 22, 2026

A szigetországiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia labdarúgója is.

Az utolsó forduló előtt így Spanyolország négy ponttal vezeti a csoportot, míg Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság egyaránt két-két ponttal áll. Az utolsó helyen álló, egy ponttal rendelkező Szaúd-Arábia az afrikai együttessel csap össze, míg a dél-amerikaiak a spanyolokkal mérkőznek meg.

A G csoportban kisebb meglepetésre a belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A találkozón a belgák fölényben futballoztak, ugyanakkor egy piros lap és egy érvénytelenített iráni találat is emlékezetessé tette az összecsapást. Az ázsiaiak egy jól kidolgozott szabadrúgás-variáció után találtak a hálóba, ám a gólt les miatt nem adták meg.

A csoport másik mérkőzésén Egyiptom története első világbajnoki győzelmét aratta: a fáraók hátrányból fordítva 3–1-re legyőzték Új-Zélandot. A sikerből oroszlánrészt vállalt Mohamed Szalah, aki egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a diadalhoz.

Az észak-afrikaiak negyedik vb-szereplésük során, három döntetlen és öt vereség után ünnepelhették első győzelmüket, míg a harmadszor kijutó óceániai válogatott továbbra is nyeretlen a tornán: négy döntetlen mellett ez volt a negyedik veresége.

A magyar idő szerint szombat hajnali zárófordulóban Belgium Új-Zélanddal, Egyiptom pedig Iránnal találkozik, a pontszámokat nézve pedig ebben a csoportban is nyitott maradt mindegyik hely kérdése.

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Kiemelt kép: A zöld-foki-szigeteki Kevin Pina (j) gólt lő a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja második fordulójának Uruguay – Zöld-foki Köztársaság mérkőzésén a Miami Stadionban 2026. június 21-én (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)