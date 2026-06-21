Vb-2026 – Rekordokat döntöttek a hollandok

Két csúcsot is megdöntött a holland válogatott szombaton, miután 5-1-re legyőzte Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság F csoportjának houstoni mérkőzésén.

Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájának köszönhetően Ronald Koeman szövetségi kapitány együttese a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést, s bár Anthony Elanga szépített, a végeredményt beállító Crysencio Summerville gólja visszaállította a két csapat közötti négygólos különbséget. Brobbey második találata a holland válogatott századik gólja volt a világbajnokságokon, amelyre korábban csak hét együttes volt képes.

Egyébiránt a svédek elleni sikerrel a háromszoros ezüstérmes – a rendes játékidőt tekintve – már 14 egymást követő vb-mérkőzésen nem kapott ki, amely rekord a tornák történetében. Az elveszített 2010-es döntő után négy évvel öt győzelemmel és két döntetlennel zárt, míg a négy évvel ezelőtti vb-n három győzelem és két döntetlen volt a mérlege, jelenleg pedig egy-egy sikernél és döntetlennél tart. Kizárólag a csoportmérkőzések eredménysorát figyelembe véve a németalföldi együttes 18 veretlen találkozónál tart, ami szintén a legjobb teljesítménynek számít, legutóbb a belgáktól kaptak mi, még 1994-ben.

Egyébként pedig a holland csapat legutóbb 2006-ban kapott ki világbajnokságon a rendes játékidőben, akkor a németországi tornán Portugália jelentette a végállomást a nyolcaddöntőben. Négy évvel később Dél-Afrikában a döntőt hosszabbításban bukta el, újabb négy év múlva pedig tizenegyesekkel kapott ki Argentínától az elődöntőben. A következő, oroszországi vb-re nem jutott ki, majd Katarban a negyeddöntőben szintén az argentinokkal szemben bukott el, ugyancsak tizenegyesek után.

Győzelmükkel a hollandok az F csoport élére álltak, és minden bizonnyal továbbjutnak az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé, csak még kérdéses, hogy hányadik helyen. A harmadik, utolsó csoportmérkőzést pénteken – közép-európai idő szerint – éjjel 1 órakor játsszák Kansas Cityben Tunézia ellen.

Kiemelt kép: A holland játékosok, miután 5-1-re győztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkőzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án – MTI/EPA/Sam Wasson