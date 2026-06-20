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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Vb-2026 – Itt van a friss góllövőlista

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.20. 07:41

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:

3 gólos:

——–

J. David (kanadai), Messi (argentin)

2 gólos:

——–

Ayari (svéd), Balogun (amerikai), Cunha (brazil), Haaland (norvég), Havertz (német), Just (új-zélandi), Kane (angol), Larin (kanadai), Manzambi (svájci), Mbappé (francia), Szaibari (marokkói), Vinícius (brazil)

1 gólos:

——–

Al-Amri (szaúdi), M. Araújo (uruguayi), Arnautovic (osztrák), Asur (egyiptomi), Barcola (francia), Baturina (horvát), Bellingham (angol), Brown (német), Campaz (kolumbiai), Comenencia (curacaói), Diallo (elefántcsontparti), Diaz (kolumbiai), Embolo (svájci), Fajzullajev (üzbég), Freeman (amerikai), Galarza (paraguayi), Gyökeres (svéd), Husszein (iraki), Hvang Inbom (dél-koreai), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Jiménez (mexikói), Joao Neves (portugál), Kamada (japán), Krejci (cseh), Lukic (bosnyák), Mahmic (bosnyák), Mauricio (paraguayi), Mbaye (szenegáli), McGinn (skót), Metcalfe (ausztrál), Mohebi (iráni), Mokoena (dél-afrikai), Munoz (kolumbiai), Musa (horvát), Musiala (német), Nakamura (japán), Nmecha (német), O Hjongju (dél-koreai), Olvan (jordániai), Östigard (norvég), Quinones (mexikói), Rashford (angol), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Rezajan (iráni), Romo (mexikói), Sadílek (cseh), Saliba (kanadai), Schlotterbeck (német), Schmid (osztrák), Summerville (holland), Svanberg (svéd), Undav (német), Van Dijk (holland), Vargas (svájci), Wissa (kongói), Xhaka (svájci), Yirenkyi (ghánai)

öngól:

——

al-Arab (jordániai, Ausztria ellen), Bobadilla (paraguayi, az Egyesült Államok ellen), Burgess (ausztrál, az Egyesült Államok ellen), Hani (egyiptomi, Belgium ellen), Husszein (iraki, Norvégia ellen), Manai (katari, Kanada ellen), Muheim (svájci, Katar ellen)

Kiemelt kép: Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja első fordulójának Argentína-Algéria mérkőzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkőzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gólt Messi szerezte.
MTI/EPA/Amy Kontras

2026-os labdarúgó-világbajnokságfoci-vb 2026 Lionel Messi

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