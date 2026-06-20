Lemondott az argentín műsorvezető, mert Messi apjának halálhírét keltette

A hírek azonban hamisnak bizonyultak. A Messi család közleményben reagált az elhangzottakra, amelyben egyértelműen cáfolták Jorge Messi halálhírét. Tájékoztatásuk szerint Lionel Messi édesapját ugyan egy betegség miatt kórházban kezelik, de állapota javuló tendenciát mutat.
Az esetet követően Florencia Pena műsorvezető lemondott pozíciójáról, és nyilvánosan bocsánatot kért a Messi családtól.
A Guardian beszámolója szerint Pena a stáb felelősségét hangsúlyozta, azt állítva, hogy a hamis információt élő adás közben, a fülhallgatóján keresztül kapta meg a szerkesztőségtől.
A botrány következményeként nemcsak a műsorvezető távozott a csatornától, a jelentések szerint a téves hírért felelős munkatársakat is azonnali hatállyal elbocsátották.
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Kiemelt kép: Lionel Messi (Fotó: MTI/Cristobal Herrera Ulashkevich)