Lemondott az argentín műsorvezető, mert Messi apjának halálhírét keltette

Súlyos szakmai hibába futott bele az argentin Luzu TV egyik műsora, amikor élő adásban tévesen bejelentették, hogy meghalt Jorge Messi, Lionel Messi édesapja. A műsorban emellett arról is szó esett, hogy a világbajnok futballista már nem szerepel a világbajnokságon.

A hírek azonban hamisnak bizonyultak. A Messi család közleményben reagált az elhangzottakra, amelyben egyértelműen cáfolták Jorge Messi halálhírét. Tájékoztatásuk szerint Lionel Messi édesapját ugyan egy betegség miatt kórházban kezelik, de állapota javuló tendenciát mutat.

Az esetet követően Florencia Pena műsorvezető lemondott pozíciójáról, és nyilvánosan bocsánatot kért a Messi családtól.

A Guardian beszámolója szerint Pena a stáb felelősségét hangsúlyozta, azt állítva, hogy a hamis információt élő adás közben, a fülhallgatóján keresztül kapta meg a szerkesztőségtől.

A botrány következményeként nemcsak a műsorvezető távozott a csatornától, a jelentések szerint a téves hírért felelős munkatársakat is azonnali hatállyal elbocsátották.

Kiemelt kép: Lionel Messi (Fotó: MTI/Cristobal Herrera Ulashkevich)