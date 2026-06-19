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Sótonyi László lehet a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.19. 12:48

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjára.

„Megtiszteltetés, hogy a kapitánykérdésben szóba került a nevem, ami alapvetően arról szól, hogy másodedzőként segíteném Sótonyi László munkáját” – nyilatkozta a heol.hu Heves megyei hírportálnak Tóth Edmond, az Eger korábbi, a Tatabánya jelenlegi vezetőedzője.

Hozzátette: örömmel tenne eleget a felkérésnek, amihez a MOL Tatabánya KC vezetősége is hozzájárulna, vagyis párhuzamosan tovább dolgozna a klubcsapatánál.

A játékosként 190-szeres válogatott Sótonyi jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát – amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban – és a juniorválogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban világbajnoki ezüstérmet nyert.

Tóth 2016 és 2025 között kilenc és fél éven át az Eger szakvezetője volt. Vezetésével a legutóbbi idényben a Tatabánya a bajnokságban bronz-, az Európa Kupában és a Magyar Kupában pedig ezüstérmes lett.

A magyar szövetség kedden jelentette be, hogy a spanyol Chema Rodríguez négy év után távozik a szövetségi kapitányi posztról, mivel a férfiválogatott egy góllal elveszítette párharcát a Szerbiával szembeni selejtezőben, majd nem kapott szabadkártyát, így nem lesz ott a januári világbajnokságon.

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Kiemelt kép: Sótonyi László (Fotó: Nemzeti Sport)

Sótonyi László Magyar Kézilabda SzövetségMOL Tatabánya KC

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