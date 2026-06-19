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Sikeres műtéten esett túl a kanadai Ismaël Koné, aki a katariak elleni vb meccsen szenvedett súlyos sérülést

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.19. 20:44

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Sikeres műtéten van túl Ismaël Koné, a kanadai labdarúgó-válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki világbajnoki mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett.

„Múlt éjjel Koné sikeres beavatkozáson esett át, arra számítunk, hogy teljesen felépül, de a vb-n már nem léphet pályára” – áll a kanadai szövetség pénteki közleményében.

A 6-0-s hazai győzelemmel zárult vancouveri mérkőzésen a játékosnak Asszim Madibo durva belépőjénél tört el a lába.

A katari labdarúgó az esetért piros lapot kapott,

a Sassuolo 24 éves játékosát pedig hordágyon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt, és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.

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Kiemelt kép: Ismaël Konét hordágyon viszik le a pályáról sérülése után (Fotó: Facebook)

2026-os labdarúgó-világbajnokságKanada–Katarsérülés Ismaël Koné

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