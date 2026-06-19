Kiütéses győzelmet és szoros mérkőzéseket is hozott a vb második fordulójának nyitánya

A labdarúgó-világbajnokság második fordulójának első játéknapján két-két szoros és egyoldalú mérkőzést is rendeztek, amelyek után több válogatott is fontos lépést tett a továbbjutás felé. Az A és B csoport találkozói egyaránt tartogattak gólzáporos kiütést, késői fordítást, valamint három piros lapot is.

A cseh válogatott 1:1-es döntetlent játszott a dél-afrikai együttessel csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának második fordulójában, Atlantában.

A csoport másik mérkőzésén Mexikó második mérkőzését is megnyerte a dél-koreai válogatott ellen 1:0-ra Guadalajarában, így elsőként a társházigazda válogatott jutott tovább a csoportjából a tornán.

A záró fordulóban jövő csütörtökön a csehek majd Mexikóval, míg a dél-afrikaiak a Koreai Köztársasággal találkoznak. Mindegyik csapatnak még van esélye megszerezni a biztos továbbjutást érő második helyet, ugyanakkor a sorsuk alakulása a másik párharc eredményétől is függ majd.

Ami a játéknap másik csoportjának találkozóit illeti, a svájci válogatott 0:0-s első félidőt követően az utolsó bő negyedórában négy gólt szerezve 4:1-re győzte le az utolsó tíz percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot, sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A szintén társházigazda kanadai válogatott 6:0-ra ütötte ki az előző fordulóban története első vb-pontját szerző katari válogatottat, amivel megszerezte saját története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon.

A katari csapat a vancouveri mérkőzést kilenc játékossal fejezte be, miután a játékvezető mindkét alkalommal azonnali piros lappal büntette a szabálytalanságokat – utóbbi egy súlyos sérülést is okozott a kanadai Ismael Konenak, akit lábtörése miatt hordágyon kellett levinni a pályáról.

🚨 Canadian midfielder Ismael Kone has his World Cup cut short versus Qatar today, after sustaining a horrible injury.🤕 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LWhvNofTnq — Divine Will (@Divine_Will_) June 19, 2026

A juharlevelesek az első két részvételük alkalmával, 1986-ban és 2022-ben egyaránt három vereséggel búcsúztak, a mostani tornát pedig döntetlennel kezdték.

A B csoportban az utolsó körben a négypontos svájciak a társházigazda kanadai együttessel, míg az egypontos bosnyákok a katari gárdával találkoznak.

Kiemelt kép: A kanadai Jonathan David (j) gólt lő a 2026-os labdarúgó-világbajnokság B csoportja második fordulójának Kanada-Katar mérkőzésén a vancouveri BC Place stadionban 2026. június 18-án. Kanada 6:0-ra győzött (Fotó: MTI/EPA/Bob Fried)