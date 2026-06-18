Rekordközeli gólátlagot hozott a labdarúgó-vb első fordulója

Lezárult az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság első fordulója, amelynek 24 összecsapásán 75 gól esett, s ez 3,125-es gólátlagot jelent mérkőzésenként.

Bár még nyolcvan találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi vb-n volt hármas átlag felett (3,60) a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg (2,96) ezt a határt. Az összehasonlításban fontos kiemelni, hogy 1958-ban 35, tizenkét évvel később pedig csak 32 mérkőzést játszottak összesen, ellenben most 104 összecsapás után alakul ki a végleges gólátlag.

Egyébiránt a legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet.

A legmagasabb számot az 1954-es, csupán 16 csapatos svájci rendezésű torna produkálta 5,38-as átlaggal (és összesen 140 góllal).

A legutóbbi vb – ami eddig a legmagasabb gólszámot (172) hozta – 2,69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.

Az átlagnézőszámot tekintve az 1994-es, szintén Egyesült Államokban rendezett vb tartja 68 991-es létszámmal. Négy éve ez a szám 53 191 volt. Az idei tornán a magas jegyárak miatt elképzelhető, hogy akár csökkenés jelentkezhet ebben a statisztikában. Negatív példának mondható például a torna második mérkőzése, ugyanis a Dél-Korea–Csehország mérkőzésen látványosan sok üres hely volt a lelátókon. Azonban ennek ellenkezője is előfordult már, az egyébként meglehetősen nagy kapacitású (43-tól 80 ezer férőhelyig terjedő) stadionokban.

Kiemelt kép: A horvát Martin Baturina (j3) gólt lő a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja első fordulójának Anglia-Horvátország mérkőzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 17-én (Fotó: MTI/AP/Julio Cortez)