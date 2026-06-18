„Portugália továbbra is a Ronaldóba vetett hitének túsza” – élesen kritizálja aranylabdás támadóját a portugál sajtó

A Kongói Demokratikus Köztársaság elleni 1-1-es döntetlennel mutatkozott be az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon az esélyesek közé sorolt portugál válogatott, amely éles kritikákat kapott a hazai sajtótól, még Cristiano Ronaldo is.

A kétszeres Nemzetek Ligája-győztes csapat teljesítményét szánalmasnak minősítették, az al-Nasszr támadójáról pedig azt írták, hogy „maga is probléma” a nemzeti együttes számára.

„Úgy tetszik, Cristiano Ronaldón óriási a nyomás, Portugália pedig katasztrófa felé tart”

– írta Luis Mateus, az A Bola sportnapilap publicistája, aki kiemelte, a 41 éves csatár hatékonyságának hiányát.

„Kilencven percet játszott, és rá nem jellemző módon két óriási helyzetet is kihagyott” – kritizálta az újságíró az ötszörös aranylabdást, aki 229 válogatott mérkőzésén 143 gólnál tart.

A Público is elsősorban a csatár szerepeltetésében látta a csalódást keltő döntetlen okát.

„Rossz eredmény, szörnyű teljesítmény. Portugália továbbra is a Ronaldóba vetett hitének túsza, de a hit önmagában nem elég, még kevésbé a jelenlegi Ronaldóba vetett hit”

– fogalmazott a lap.

A portugál médiumok egyöntetű véleménye, hogy a válogatott lassan és kiszámíthatóan futballozott, és egyértelmű, hogy a hátralévő két csoportmérkőzésen lényegesen jobban kell teljesítenie, ha tovább akar jutni.

Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese a K csoportban szerepel, és kedden Üzbegisztán, jövő hét vasárnap pedig Kolumbia lesz az ellenfele.

Kiemelt kép: A portugál Cristiano Ronaldo a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja első fordulójának Portugália-Kongói DK mérkőzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 17-én (Fotó: MTI/AP/Karen Warren)