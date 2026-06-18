Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Kovács István vezeti a foci vb-k történetének 1000. mérkőzését – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.18. 14:51

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó-világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését, a Japán-Tunézia találkozót.

Újabb mérföldkő ez a 41 éves játékvezető karrierjében, aki két éve az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta. A nemzetközi szövetség (FIFA) a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben a játékvezetők főnöke, az olasz Pierluigi Collina előbb bemutatja azt a speciális mezt, amelyet az összecsapáson közreműködők viselnek majd – aranyozott csíkokkal és egy külön logóval, amely erre a különleges vb-meccsre hívja fel a figyelmet -, ezt követően pedig átadta azt Kovács Istvánnak.

A Tunézia–Japán-találkozót – közép-európai idő szerint – vasárnap reggel 6 órakor rendezik meg, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kovács István, nagykárolyi születésű magyar játékvezető  és José Mourinho, a török Fenerbahce SK portugál vezetőedzője (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)

2026-os labdarúgó-világbajnokságsporttörténelemTunézia–Japán Kovács István

Ajánljuk még

 