Hat gólt hozott a szerdai játéknap rangadója a labdarúgó-vb-n

Meglepetéssel indult a szerdai játéknap a labdarúgó-világbajnokságon, ugyanis Portugália 1–1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal. A forduló rangadóján Anglia egy változatos, hatgólos mérkőzésen győzte le Horvátországot.

A portugál válogatott nagy meglepetésre csupán 1-1-es döntetlent játszott a Fifa-világranglistán 46. helyezett Kongói Demokratikus Köztársasággal a K csoport nyitómérkőzésén. A korai portugál vezetés ellenére a kongói válogatott – mely 1974 után szerepel újra a tornán, és a korábban lejátszott három mérkőzésen egyetlen gólt sem szerzett – még a félidő végén egyenlíteni tudott, és a második játékrész alatt is kevés helyzetet engedett a végső esélyesnek is kikiáltott portugál csapat ellen.

A 41 éves Cristiano Ronaldo – aki több helyzetet is elpuskázott a mérkőzésen – 23. vb-mérkőzését játszotta, és beérte az örökranglistán negyedik helyezett Paolo Maldinit. A rangsort Lionel Messi vezeti 27 összecsapással.

A szerdai mérkőzéssel emellett hivatalossá vált, hogy az argentin világbajnok mellett Ronaldo a másik játékos, aki hat világbajnokságon is pályára lépett. A rangsor elején még a 20-20 találkozóval rendelkező Luka Modricnak (2006, 2014-2026) és Manuel Neuernek (2010-2026) van lehetősége a mostani tornán gyarapítani vb-mérkőzéseinek számát.

A játéknap rangadóján az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot. A találkozó első félideje nagyjából kiegyenlített játékot hozott, melyet bizonyít, hogy 2-2-es állással mentek pihenőre a csapatok, azonban a második játékrészre az angol válogatott jobban tudta érvényesíteni akaratát, és több helyzetet kidolgozva végül simán nyerte a mérkőzést.

A mérkőzésen duplázó (és egy tizenegyest újra is rugó) Harry Kane a második angol játékos lett David Beckham után, aki három vb-n is eredményes volt, ráadásul tizedik találatával feljött a góllövők örökranglistájának tizedik helyére.

A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot. A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban három vereséggel búcsúzott Oroszországban. Ezt követően hajnalban Kolumbia válogatottja 3-1-re legyőzte az újonc üzbég csapatot, többek között a Bayern München szélsőjének, Luis Diaznak góljával és egy 99. percben szerzett találattal.

Kiemelt kép: Az angol Jude Bellingham (k) és a horvát Luka Modric (j) a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja első fordulójának Anglia-Horvátország mérkőzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 17-én (Fotó: MTI/EPA/Albert Pena)