Ódákat zeng a nemzetközi sajtó a mesterhármast elérő Messiről, akit az időtlen zseni jelzővel is illettek

A nemzetközi sajtó ódákat zeng Lionel Messiről, aki Algéria ellen rekordokat döntött és három góljával 3-0-ás győzelemhez segítette a címvédő argentinokat kedden Kansas Cityben az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) országokra bontva közölte a különböző lapok, sajtóorgánumok, médiumok méltatását a tengerentúli labdarúgó világbajnokság Argentína-Algéria (3-0) mérkőzését mesterhármasával eldöntő 39 éves Lionel Messi teljesítményéről. Kapcsolódó tartalom A történelmet író Messi mesterhármasával intézte el Argentína Algériát Argentína: Clarín: „Egy szenzációs Lionel Messivel Argentína repülőrajtot vett, hogy megvédje címét a 2026-os világbajnokságon.” La Nación: „Messi maga a világbajnokság. Az örök kapitány. Három gól – egy rekord. Mint mindig, Lionel Messi.” Olé: „Lionel Messi világbajnoki show-ja három góllal és egy rekorddal. Idős, alacsonyabb szintű bajnokságban játszik, már nem fut, úgy mint régen. Nem nyeri az egy az egy elleni párharcokat, csak a nevéből él, elveszi a lehetőséget a fiatalok elől – üdvözlünk titeket pesszimista szakértők. Álljatok készen: a 10-es újra itt van.” Olaszország: Gazzetta dello Sport: „Messi történelmet írt! Nincsenek szavak, csak érzelmek. Messi kezébe vette a gyeplőt. Ennyit a visszavonulásról.” Corriere dello Sport: „Leo Messi fantasztikus vagy: egy mesterhármas és Argentína legyőzte Algériát. A bajnok extázist okozott az Egyesült Államokban két ballábas és egy jobblábas góllal: a világ a lábai előtt hever.” Egyesült Államok: Washington Post: „Messi, aki jövő héten lesz 39 éves, kis híján két másik gólt is szerzett Algéria ellen. Egy pillanatra sem tűnt úgy, hogy a szurkolókat aggasztó combsérülés hátráltatta volna.” USA Today: „A világbajnoki kihívók és a csoportriválisok, akik talán reménykedtek abban, hogy a korábban sérüléssel bajlódott Messinek gondot okoz majd, hogy az argentinokat vezesse a vb-n, szörnyű hírt kaptak kedden este: Messi olyan jó, mint mindig.” Mexikó: Mediotiempo: „A világbajnokság történetét a sztárok írják. Lionel Messi az egyik közülük – egy élő legenda, aki újabb oldalakat akar írni arany betűkkel, ahogy tette ezt most mesterhármasával, ami 3-0-ás győzelmet ért Argentínának Algéria ellen.” Spanyolország: Marca: „Messi futballtörténelem.” Mundo Deportivo: „Lionel Messi minden logikát felülír. Brutális erővel robbant be a világbajnokságra, a megszokott klasszisával vezette az argentinokat, ámulatba ejtett mindenkit. Ez nem lehet igaz! Ez a fenomén, aki hamarosan 39 éves lesz, mesterhármast szerzett egy világbajnoki mérkőzésen – méghozzá egészen könnyedén, még úgyis, hogy nemrég épült fel egy combsérülésből. Időtlen zseni!” AS: „Történelmi Messi. Kansas Cityben történt. Missouri állam szívében. A csodálatos amerikai álom földjén. Messi hatodik világbajnokságán szerepel, de úgy, mintha megállt volna az idő a számára: mesterhármast lőtt és beérte Miroslav Klosét a góllövő örökrangsorban és minden pillanatát élvezte. Egy gyerek. Ez ő, egy boldog gyermek.” Anglia: Daily Mail: „A milliódolláros kérdés egyszerű volt a világbajnokság előtt: mennyi maradt Messi tankjában. Egyetlen meccsre volt szükség a válaszra. Sőt, valójában csupán 17 perc kellett hozzá itt Kansas Cityben.” The Sun: „Bárki is írja Lionel Messi forgatókönyvét, most újra itt van. A 200. argentin válogatott meccsén Messi természetesen megszerezte karrierje első világbajnoki mesterhármasát, 20 évvel azután, hogy első vb-gólját lőtte.” Franciaország: L’Équipe: „Egy, kettő, három – éljen sokáig Lionel Messi! A labdával Messi még mindig Messi.” Le Parisien: „Ki más is lenne az, mint Messi, aki a győztes útra viszi Argentínát? A vezér, a futballzseni – még mindig az.” Kapcsolódó tartalom Messi az első, aki hat vb-n is pályára lépett, és triplájával utolérte Klosét az örökös vb-góllövőlistán Kiemelt kép: Lionel Messi (Fotó: MTI/EPA/Amy Kontras)