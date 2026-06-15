Hatgólos sikerrel kezdtek a németek a labdarúgó-vb-n, Japán pontot szerzett a hollandok ellen

A négyszeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Curacaót vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának nyitómérkőzésén. Az F csoportban Hollandia a kvartett nyitómérkőzésén hiába vezetett kétszer is Japán ellen, az ázsiai csapat végül döntetlent ért el európai ellenfelével szemben.

Manuel Neuer 125. mérkőzését játszotta a német csapatban, ezzel az első játékos, aki 40 évesen pályára lépett hazája válogatottjában, s az ötödik világbajnokságával beállította Lothar Matthäus vb-rekordját. A Bayern München kapusa huszadik vb-mérkőzését játszotta, ezzel a kilencedik helyre lépett előre az örökranglistán, amelyet Lionel Messi vezet – egyelőre – 26 találkozóval.

Dick Advocaat, a curacaói válogatott holland szövetségi kapitánya korábban hazája mellett dolgozott a dél-koreai, a belga, az orosz, a szerb, az iraki és az emírségekbeli nemzeti együttesnél, a mostani a harmadik tornája.

Világbajnokság, E csoport, 1. forduló:

Németország-Curacao 7-1 (3-1)

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Houston, NRG Stadion, 68 021 néző, v.: Dzsajed (marokkói)

gólszerzők: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., tizenegyesből, 88.), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), illetve Comenencia (21.)

Németország:

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Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 73.), Schlotterbeck, Brown (Raum, 73.) – Nmecha (Goretzka, 73.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz

Curacao:

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Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna, Chong (Kastaneer, 83.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben)

A német válogatott az első perctől kezdve érvényesítette erőfölényét, és Felix Nmecha már a hatodik percben vezetést szerzett. A Dortmund középpályása a tizenhatos előterében kényszerítőzött Florian Wirtz-cel, majd 15 méterről jobbal tekert a kapu bal oldalába. A gólt követően Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttese nem állt vissza, három perccel később Nmecha csaknem duplázott, majd Wirtz is próbálkozott távolról, de eredménytelenül. Aztán a karibi ellenfél a 21. percben eljutott a német kapuig, s ha már ott járt, egyenlített. Livano Comenencia 15 méterről lőtt, a labda pedig Joshua Kimmich lábán megpattanva a jobb alsó sarokba vágódott. A német együttes ezek után még nagyobb tempóra váltott és előbb Nico Schlotterbeck közeli fejesénél Eloy Room tolta ki a léc alá tartó labdát, majd Leroy Sané helyzeténél a belső védő Riechedly Bazoer mentett nagyot. A szünetig azonban nem húzta ki a curacaói csapat, mert a 38. percben jobb oldali szöglet után Schlotterbeck fejjel mégis csak betalált, majd az első játékrész ráadásának ötödik percében Kai Havertz tizenegyesből kétgólosra növelte csapata előnyét.

Fordulás után éppen csak eltelt egy perc, amikor Kimmich indította Jamal Musialát, a Bayern München középpályása pedig az öt és feles jobb oldali sarkától kilőtte a jobb alsó sarkot. Az első játékrész hajrájában és közvetlenül a szünet után kapott gólok végleg megtörték Curacao ellenállását, s a helyzetek alapján csak a négyszeres vb-győztesen múlt, hány góllal nyeri meg a mérkőzést. Végül 7-1-re győzött, mert Nathaniel Brown, a csereként beállt Deniz Undav és a duplázó Havertz tízperces időközönként volt még eredményes. A német együttes a csütörtök óta tartó világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelmével kezdte meg szereplését a tornán.7

Hiába a kétszeri holland vezetés, csak döntetlent játszott az Oranje Japánnal

A holland válogatott hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F csoportjának vasárnapi nyitómérkőzésén, Dallasban. A második fordulóban az európai együttes Svédországgal, míg az ázsiai Tunéziával találkozik.

Világbajnokság, F csoport, 1.forduló:

Hollandia-Japán 2-2 (0-0)

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Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző, v.: Elfath (amerikai)

gólszerzők: van Dijk (51.), Summerville (64.), illetve Nakamura (57.), Kamada (88.); sárga lap: Summerville (61.), Depay (83.), van de Ven (91.)

Hollandia:

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Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), de Jong, Reijnders (Timber, 70.) – Summerville (Koopmeiners, 70.), Malen (Depay, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.)

Japán:

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Szuzuki – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, H. Ito – Doan (Szugavara, 75.), Szano, Kamada, Nakamura – Kubo (Ogava, 75.), Maeda (Dzs. Ito, 66.) – Ueda (Siogai, 84.)

A holland csapat az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, melynek eredményeként hamar sikerült kidolgozni egy helyzetet, Malen lövését Szuzuki hárította. Ezt követően viszont a narancsmezesek tehetetlenek voltak a rivális felállt védelmével szemben, hiába birtokolták kétszer annyit a labdát. Az ázsiai együttes labda nélkül ötfős „falat” húzott 10-15 méterre a kapujától, ami átjátszhatatlannak bizonyult, mert a hollandokból ehhez hiányzott a kreativitás és a megnyert párharcok.

A japán Nakamura Keito belövi az egyenlítő gólt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja első fordulójának Hollandia-Japán mérkőzésén az arlingtoni Dallas Stadionban 2026. június 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Albert Pena)

Ebből fakadóan Hollandia csak a fizikális fölényét kihasználva rögzített szituációkból tudott veszélyeztetni, gól azonban nem jött össze a szünetig. A túloldalon a szigetországiak csak elvétve jutottak el a holland kapuig, azonban a szünet előtti hajrában megmutatták, hogy képesek kevés passzból, gyorsan odaérni, de a két veszélyes lövésük nem sokkal elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően a hollandok igyekeztek több párharcot vállalni, de a vezetést egy beívelés után Van Dijk bal kapufáról bepattanó fejesével szerezték meg. Sokáig viszont nem örülhettek, mert a bátrabbá váló japán csapat Nakamura 17 méteres, megpattanó lövésével néhány percen belül egyenlített. Érezhetően élénkebbé vált a mérkőzés, lendületesebben futballozott mindkét gárda, ettől rögtön mindkét kapu előtt akadtak izgalmas szituációk, ezek egyikéből Summerville volt eredményes, mert egy csel után hajszálpontosan tekert a jobb alsó sarokba.

Az ivószünet sem törte meg a csapatok lendületét, mivel Japán hátrányban támadólag lépett fel, ami viszont területet adott a hollandoknak. Gakpo ugyan megduplázhatta volna a holland előnyt, de Szuzuki hárította a kísérletét, ezt követően viszont Japán egyre inkább beszorította ellenfelét, többször akadt dolga Verbruggennek is. Hollandia teljesen visszahúzódott, de sokáig úgy tűnt, Japán számára is megoldhatatlan feladatot jelent a felállt védelem elleni játék, azonban egy jobb oldali szöglet után Ogava fejese Kamada fejéről a holland kapuba pattant. Az egyenlítés után mindkét gárda megelégedett az egy ponttal.

Kiemelt kép: A német Kai Havertz büntetõbõl lõtt gólját ünneplik csapattársai a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja elsõ fordulójának Németország-Curacao mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Saw Wasson)