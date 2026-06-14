Hiába az óriási török nyomás, Ausztrália két góllal győzött a labdarúgó vb D csoportjában

Az ausztrál válogatott 2-0-s győzelmet aratott a török csapat felett a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D csoportjában. A vancouveri összecsapáson az európai együttes hiába játszott óriási fölényben, s próbálkozott közel harminc alkalommal, nem tudta bevenni Patrick Beach kapuját.

Világbajnokság, D csoport, 1. forduló:

Ausztrália-Törökország 2-0 (1-0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: Jesús Valenzuela Sáez (venezuelai)

gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)

sárga lap: Akgün (86.)

Ausztrália: Beach – Circati, Italiano (Geria, 74.), Bos (Behich, 83.), Souttar, Burgess – Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler (Irvine, 83.) – Touré (Yengi, 74.), Irankunda (Velupillay, 61.)

Törökország: Cakir – Celik (Müldür, 80.), Demiral, Bardakci, Kadioglo – Kökcü (Akgün, 62.), Calhanoglu, Yüksek (Ozcan, 80.) – Aktürkoglu, Güler, Yilmaz (Yildiz, a szünetben)

A kezdő sípszótól kezdve a törökök futballoztak mezőnyfölényben, az ausztrálok tudatosan adták át a területet riválisuknak, és gyors kontrákra rendezkedtek be.

A tervük a 27. percben be is jött, ugyanis Arda Güler helyzete után tíz másodperccel már egy hosszú indítás ment Irankunda irányába, aki két török védőt is lefutott, majd higgadtan passzolt a jobb alsó sarokba. Ezzel a 20 éves támadó lett a legfiatalabb ausztrál vb-gólszerző.

A törökök három percen belül kis híján egyenlítettek, de Bardakci lövése a kapufán csattant.

A fordulást követően sem változott a játék képe, a törökök Güler szabadrúgásánál közel jártak az egyenlítéshez, de Beach védett.

Az európaiak nyomasztó fölényben futballoztak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni, ezzel szemben az ausztrálok megduplázták előnyüket, miután Metcalfe labdát szerzett az ellenfél térfelén, és kilőtte a bal alsót.

Válaszképpen érkezett a legnagyobb török helyzet, de Beach ezúttal is a helyén volt. Az ausztrálok kapusa a hajrában Calhanoglu szabadrúgásánál is nagyot védett, s csapata legjobbjaként segítette három ponthoz honfitársait.

Kiemelt kép: Joggal örülhettek az ausztrálok, legyőzték a törököket (Fotó: nso.hu/getty images)