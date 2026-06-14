Több mint 50 év után, harmadszor lett az észak-amerikai kosárlabdaliga bajnoka a New York Knicks

A texasi meccs hőse a vendégek ásza, Jalen Brunson volt 45 ponttal, míg a hazaiaknál a franciákkal olimpiai ezüstérmes Victor Wembanyama 19 ponttal zárt.
A Knicks 1970 és 1973 után a harmadik bajnoki címét gyűjtötte be, a finálé legjobbja (MVP) pedig a szombati teljesítményével döntős klubrekordot felállító Brunson lett, aki 32.6 pontot átlagolt az idényzáró párharcban.
A New York-iak mind a négy alkalommal úgy nyertek, hogy tízpontosnál nagyobb hátrányt dolgoztak le (14, 12, 29, 16).
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Kiemelt kép: A New York Knicks kosárlabdacsapata az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) megnyerése után 2026. június 13-án. (Fotó: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)