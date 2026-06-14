Csak Skócia tudott győzelemmel kezdeni a labdarúgó-vb C csoportjában, Brazíliának be kellett érnie egy ponttal

Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság C csoportjának nyitómérkőzésén, míg a skót együttes 1-0-ra legyőzte Haitit ugyanebben a négyesben.

Vinícius Júnior, a Real Madrid szélsője ötvenedik válogatott mérkőzésén lépett pályára, az első félidőben betalált, így tíz találatnál tart a brazil nemzeti csapatban.

Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelyiknek sikerült.

Világbajnokság, C csoport, 1. forduló:

Brazília-Marokkó 1-1 (1-1)

New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Vincic (szlovén)

gólszerzők: Vinícius (32.), illetve Szaibari (21.)

sárga lap: Casemiro (37.), Ibanez (43.)

Brazília: Alisson – Ibanez (Danilo Luiz, a szünetben), Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, a szünetben), Bruno Guimaraes (Danilo Santos, 81.) – Lucas Paqueta (Cunha, 61.), Raphinha, Vinícius – Igor Thiago (Luiz Henrique, 61.)

Marokkó: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui (Szalah-Eddin, 80.) – Buaddi, el-Ajnaui – Brahim Diaz (Talbi, 65.), Unahi (el-Murabet, 65.), el-Hannussz (Amaimuni, 80.) – Szaibari (Rahimi, 89.)

Az előző világbajnokságon az elődöntőig jutott marokkói válogatott kezdett bátrabban, de Neil el-Ajnaui és Asraf Hakimi próbálkozása sem volt eredményes. Az ötszörös vb-győztes brazilok csak az első negyedóra végén vezették első veszélyes támadásukat, de Igor Thiago lehetősége után sem született gól.

Aztán a 21. percben Brahim Díaz a kezdőkörből indította Iszmael Szaibarit, az Eindhoven támadója kilépett két brazil védő között, majd 20 méterről, a kapujából kilépő Alisson felett emelte a labdát a kapu közepébe.

A hátrányba kerülő brazilok még inkább összezavarodva futballoztak, többször is eladták a labdát, de az ellenfél nem élt a lehetőséggel, Vinícius Júnior pedig az első kaput eltaláló lövésből egyenlített.

A Real Madrid támadója a bal szélen becsapta el-Ajnauit, befelé húzódott, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. Az egyenlítés ellenére Carlo Ancelotti szövetségi kapitány együttese nem futballozott jól.

A második félidőben nyoma sem volt a folyamatos játéknak, mert mindkét együttes rengeteg szabálytalansággal állította meg az ellenfelet. A marokkóiak rendre a saját tizenhatosuktól, rövid passzokkal próbálták átvinni a labdát a felezővonalon, a brazilok viszont letámadtak, és meg is állították a támadásokat, de a megszerzett labdával nem tudtak mit kezdeni. A színvonal visszaesett, és a 78. percig kellett várni a szünet utáni első helyzetre, de Raphina lapos lövése után Jasszin Bunu védett. A tízperces hosszabbításban a brazilok némi túlzással többet támadtak, mint a teljes második játékrészben, de az eredmény már nem változott.

Skócia a Haiti elleni sikerrel kezdte a vb-t

A skót válogatott 1-0-ra legyőzte Haitit vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság C csoportjában.

A haiti válogatott 1974 után a második világbajnokságán szerepel, de egyelőre négy vereségnél tart.

Skócia kilencedszer vehet részt vb-n, de 28 év óta az elsőn, és még sosem jutott tovább a csoportkörből.

Világbajnokság, C csoport, 1. forduló:

Skócia-Haiti 1-0 (1-0)

Boston, Boston Stadion, 64 146 néző, v.: Gorbál (algériai)

gólszerzők: McGinn (28.)

sárga lap: Hickey (46.), Curtis (91.), McLean (95.), illetve Bellegarde (39.)

Skócia: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 83.) – Shankland (McLean, 83.), Adams (Dykes, 75.)

Haiti: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 85.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 76.)

Nagy lendülettel kezdtek a skótok, és Aaron Hickey távoli lövésével, valamint Scott McTominay fejesével veszélyeztettek, sőt a Napoli középpályása a 17. percben a bal oldali kapufát is eltalálta. Haiti nem játszott alárendelt szerepet, a mezőnyben jól és gyorsan járatták a labdát, de helyzetig nem jutottak.

Nem úgy a skót csapat, amely a 28. percben megszerezte a vezetést. Ben Gannon-Doak passzolt középre jobbról, Ché Adams lövését védte ugyan a kapus, de John McGinn elé került a labda, amelyet az Európa-liga-győztes Aston Villa középpályása úgy lőtt 11 méterről a kapu közepébe, hogy az Jean-Ricner Bellegarde lábán megpattant.

Fordulás után sem sokat változott a játék képe, Haiti próbálkozott ugyan, de támadásai vagy lesen haltak el, vagy csatárainak szabálytalanságai miatt járt szabadrúgás Skóciának. Közben pedig az ellenfél a biztos védekezést választotta, s csak elvétve indult meg a haiti kapu felé, igaz a 73. percben McGinn odakerült, csakhogy óriási helyzetben rosszul találta el a labdát. A hajrában a karibi csapatban pályára lépett Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára harmadik alkalommal kapott lehetőséget hazája nemzeti csapatában, amely újult lendülettel kezdett támadni, de az egyenlítés nem sikerült.

Kiemelt kép: Vinícius gólja egy pontot ért a braziloknak (Fotó: MTI/AP/Yuki Iwamura)