A FIFA elismerte, hogy műszaki hiba történt a Svájc–Katar mérkőzésen a labdarúgó-vb-n

Az európai gárda a 17. percben büntetőből szerzett vezetést San Franciscóban, ám a videovisszajátszás közben hiba történt, így a nézők és szakértők csak találgatni tudtak, hogy leshelyzet volt-e azelőtt, hogy Mahmud Abunada katari kapus szabálytalankodott Remo Freulerrel szemben. A szakértők úgy vélekedtek, hogy a kamera nem a megfelelő szögből mutatta meg újra a vitatott esetet, a félautomata lesvonal pedig rosszul működött a képernyőkön.
A FIFA elismerte a problémát, ugyanakkor közölte, hogy az összességében nem befolyásolta a videoasszisztens munkáját.
„A VAR által használt technológia nem bizonyította egyértelműen, hogy a támadó leshelyzetben volt, így a játékvezető helyesen döntött a 11-es megítélésénél” – tudatta a világszervezet.
A büntetőt Breel Embolo értékesítette, de a katariak a 95. percben pontot mentettek.
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Kiemelt kép: A svájci Breel Embolo által értékesített tizenegyest megelőző szituáció kavart vihart (Fotó: MTI/EPA/Benjamin Fanjoy)