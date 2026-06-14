A FIFA elismerte, hogy műszaki hiba történt a Svájc–Katar mérkőzésen a labdarúgó-vb-n

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elismerte, hogy technikai hiba történt az 1-1-es döntetlennel zárult Svájc–Katar mérkőzésen szombaton a tengerentúli világbajnokság B csoportjában.

Az európai gárda a 17. percben büntetőből szerzett vezetést San Franciscóban, ám a videovisszajátszás közben hiba történt, így a nézők és szakértők csak találgatni tudtak, hogy leshelyzet volt-e azelőtt, hogy Mahmud Abunada katari kapus szabálytalankodott Remo Freulerrel szemben. A szakértők úgy vélekedtek, hogy a kamera nem a megfelelő szögből mutatta meg újra a vitatott esetet, a félautomata lesvonal pedig rosszul működött a képernyőkön.

A FIFA elismerte a problémát, ugyanakkor közölte, hogy az összességében nem befolyásolta a videoasszisztens munkáját.

„A VAR által használt technológia nem bizonyította egyértelműen, hogy a támadó leshelyzetben volt, így a játékvezető helyesen döntött a 11-es megítélésénél” – tudatta a világszervezet.

A büntetőt Breel Embolo értékesítette, de a katariak a 95. percben pontot mentettek.

Kiemelt kép: A svájci Breel Embolo által értékesített tizenegyest megelőző szituáció kavart vihart (Fotó: MTI/EPA/Benjamin Fanjoy)