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Russellé a pole pozíció Barcelonában a Forma-1-es Katalán Nagydíjon

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.13. 19:18

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Katalán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 28 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 11. pole pozíciója.

Russell mellől hétszeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa kezdheti meg a versenyt.

Az időmérő edzés harmadik szakaszában Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája elmért egy kigyorsítást és a sóderágyon keresztülcsúszva a gumifalnak csapta a versenyautójának elejét. Folytatni így nem tudta a körözést, ennek nyomán csak a 10. helyről rajtolhat vasárnap.

A címvédő brit Lando Norris (McLaren) a negyedik, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik pozícióból startolhat majd.

A 66 körös Katalán Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol. A futamot az M! Sport élőben közvetíti.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

2. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Lando Norris (brit, McLaren)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

5. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

6. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

7. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

8. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

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Kiemelt kép: George Russell, a Mercedes brit versenyzője (Fotó: MTI/AP/Philippe Magoni)

autósportForma–1 George Russell

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