Russellé a pole pozíció Barcelonában a Forma-1-es Katalán Nagydíjon

A 28 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 11. pole pozíciója.
Russell mellől hétszeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, Russell mercedeses csapattársa kezdheti meg a versenyt.
Az időmérő edzés harmadik szakaszában Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája elmért egy kigyorsítást és a sóderágyon keresztülcsúszva a gumifalnak csapta a versenyautójának elejét. Folytatni így nem tudta a körözést, ennek nyomán csak a 10. helyről rajtolhat vasárnap.
A címvédő brit Lando Norris (McLaren) a negyedik, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik pozícióból startolhat majd.
A 66 körös Katalán Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol. A futamot az M! Sport élőben közvetíti.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
2. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Lando Norris (brit, McLaren)
3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
5. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
6. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
7. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
8. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
10. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: George Russell, a Mercedes brit versenyzője (Fotó: MTI/AP/Philippe Magoni)