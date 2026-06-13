Őrizetbe vettek két embert, akik ellophatták az angol labdarúgó-válogatott felszerelését

Az amerikai rendőrség két gyanúsítottat őrizetbe vett Kansas Cityben azzal a gyanúval, hogy ők lopták el a világbajnokságon szereplő angol labdarúgó-válogatott játékosainak stoplis cipőit. A tettesek a lábbelik mellett hivatalos labdákat és egyéb edzésfelszereléseket is magukkal vittek.

A szombat reggeli sajtójelentések szerint a tettesek a lábbelik mellett hivatalos labdákat és egyéb edzésfelszereléseket is magukkal vittek, miután feltörték azt a járművet, ami a holmikat a csapat Swope Soccer Village-ben lévő bázisára szállította. A hiányt a kirakodáskor észlelték, amikor a teherkocsiban már csupán egyetlen futball-labdát találtak.

A tolvajok a furgonból magukkal vitték a legnagyobb sztárok, így Harry Kane és Jude Bellingham cipőit is a csapat vasárnapi edzése előtt.

A rendőrségi közlés szerint az eset kivizsgálása folyamatban van. Anglia első világbajnoki csoportmérkőzését szerdán játssza Horvátország ellen. A német Thomas Tuchel irányította együttes Ghánával június 23-án, Panamával pedig június 28-án találkozik.

Kiemelt kép: Az angolok a foci vb egyik esélyes csapata (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)