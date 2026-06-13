Kopasz Bálint ezüstérmet szerzett a kajak-kenu Eb-n

Kopasz Bálint ezüstérmet szerzett szombaton a kajak egyesek 1000 méteres versenyében a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon.

A Győr 28 éves sportolója csütörtökön egy előfutam-győzelemmel kezdett, a döntőben pedig ott volt két régi ismerőse, a címvédő portugál Fernando Pimenta és Párizs bajnoka, a cseh Josef Dostal is.

A várakozásoknak megfelelően a hazai közönség előtt szereplő Pimenta kezdett a legjobban, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz sokáig messze lemaradva követte.

Féltávnál a portugál vezetett, a dán Thorbjorn Rask és a svéd Martin Nathell előtt, a magyar kajakos ekkor negyedik volt. A táv második felében Kopasz fokozatosan jött előre, s miközben Pimenta tartotta az első helyét, a 4-es pályán lapátoló fehérorosz Uladiszlau Kravec is bejelentkezett az éremre, olyannyira, hogy végül mindenkit megelőzve és meglepve övé lett az arany. Kopasz az utolsó métereken hatalmasat hajrázva Pimenta mellett elment és másodikként haladt át a célvonalon.

„Kicsit ólmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Lehet, hogy tegnap későre maradt egy kicsit a vacsora. Ez az egyik, ami miatt nem tudtam kievezni magam úgy, ahogy szerettem volna”

– nyilatkozott a magyar szövetségnek Kopasz Bálint.

– „A másik pedig, hogy két napja eltört a hajóm, és bár kaptam helyette egy újat, de ennek más a beállítása és ha minimálisan is, de más a formája. Ez egy kicsit megkavart, lehet, hogy éppen ezeken a kicsiken múlott, hogy nyerjek. A testem azonban nem hagyott cserben, ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen mezőnyben. A cél az, hogy a világbajnokságra úgy tudjak felkészülni, hogy elmondhassam, minden apró mozaik összeállt. Idén az augusztus végi verseny a fő cél, és hogy ott diadalmaskodni tudjak”.

A kenu egyesek olimpiai számában, 1000 méteren az Atomerőmű SE 21 éves versenyzője, Juhász István nyolcadiként zárt. Ezt a döntőt az olimpiai és világbajnok cseh Martin Fuksa nyerte.

A további döntős program a magyarokkal (közép-európai idő szerint):

12.06: férfi KL1 200 m (Kiss Péter Pál; Suba Róbert)

12.24: férfi KL2 200 m (Kiss Tibor)

12.40: női C-1 200 m (Paragi Petra)

12.49: férfi C-1 200 m (Hodován Dávid)

13:05: férfi K-4 500 m (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor)

13.14: női K-4 500 m (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna)

15.37: női C-2 200 m (Kiss Ágnes, Nagy Bianka)

15.46: női K-1 200 m (Lucz Anna)

16.20: női KL2 200 m (Varga Katalin)

16.45: női K-1 1000 m (Kőhalmi Emese)

17.05: férfi K-1 500 m (Varga Ádám)

17.14: C-4 vegyes 500 m (Opavszky Réka, Csorba Zsófia, Kollár Kristóf, Fejes Dániel)

Kiemelt kép: Kopasz Bálint (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)