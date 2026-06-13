Bemutatkozott a futball-vb másik két házigazdája is: az USA sima győzelemmel, Kanada döntetlennel indított

A két társházigazda közül az amerikai válogatott könnyedén, 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D csoportjának nyitófordulójában, míg Kanada a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlent a B jelű kvartettben.

Világbajnokság, D csoport, 1. forduló:

Egyesült Államok-Paraguay 4-1 (3-0)

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 240 néző, v.: Makkelie (holland)

gólszerzők: Bobadilla (7., öngól), Balogun (31., 45+5.), Reyna (98.), illetve Mauricio (73.)

sárga lap: Adams (59.), illetve Caceres (10.), Almiron (53.), D. Gómez (79.), Arce (88.), Alonso (93.)

Egyesült Államok: Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Adams, Tillman (Reyna, 82.) – Dest (Weah, 72.), McKennie, Pulisic (Berhalter, a szünetben) – Balogun (Pepi, 72.)

Paraguay: Gill – Caceres (Velazquez, 80.), G. Gómez, Alderete, Alonso – D. Gómez (Kaku, 80.), Cubas, Bobadilla (Mauricio, a szünetben), Almiron (Sosa, 80.) – Sanabria (Arce, 62.), Enciso

Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első egyesült államokbeli meccset is egy kilencvenperces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár, Katy Perry volt. A lelátón pedig olyan hírességek foglaltak helyet, mint a kosaraslegenda Kareem Abdul-Jabbar, vagy éppen a Csillagok háborúja sci-fi filmek megalkotója, George Lucas.

A világhírű énekesnél is jobban feltüzelte a közönséget az amerikai csapat, amely az első pillanattól támadólag lépett fel, ráadásul kreatív futballal rukkolt elő.

Ennek eredményeként már a hetedik percben vezetést szerzett egy szerencsés öngóllal, de az akció során Pulisic remek cselekkel csapta be a paraguayi védőket.

A korai gól után még felszabadultabbá vált a hazai csapat, amely nemcsak irányította a meccset, hanem helyzeteket is kidolgozott. Jószerivel csak idő kérdése volt, mikor duplázza meg az előnyét, Balogun első találatát les miatt még érvénytelenítették,

de néhány perccel később a csatár – immár szabályos körülmények között – ismét bevette a rivális kapuját.

A szünetig hátralévő időben is nyomasztó fölényben és nagy kedvvel futballozott az Egyesült Államok, Pulisic rendre megbolondította a paraguayi védelem jobb oldalát, de nem ebből, hanem

Balogun egyéni akciójából született az újabb gól, aki a cselei után tíz méterről lőtte ki a jobb felső sarkot, így ő lett az első duplázó a tornán.

Térfélcserét követően visszavettek a tempóból az amerikaiak, amit már az is előre jelzett, hogy lecserélték Pulisicet. Paraguay ezt kihasználva kiegyenlítetté tette a játék képét, sőt néhány könnyelmű amerikai megoldás után akár szépíthetett volna. Az Egyesült Államok később újra elkezdte kontrollálni a meccset, de már korántsem rohamozott olyan vehemensen, mint az első játékrészben. A dél-amerikaiak a hajrá kezdete előtt váratlanul ugyan szépítettek, de többre nem futotta az erejükből, így nem tudták izgalmassá tenni az utolsó perceket.

A slusszpoént a csereként beállt Reyna találata jelentette, aki külsővel tekert látványosan a paraguayi kapuba a hosszabbítás utolsó pillanataiban.

Kanada először szerzett pontot világbajnoki mérkőzésen

A pénteki játéknap korábbi találkozóján a másik társházigazda, a kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának nyitófordulójában.

A tengerentúli gárda a korábbi két részvétele alkalmával lejátszott hat meccs mindegyikét elvesztette.

A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a négyes favoritjának tartott Svájccal.

Világbajnokság, B csoport, 1. forduló:

Kanada – Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-1)

Toronto, BMO Field, 43 002 néző, v.: Tello (argentin)

gólszerzők: Larin (78.), illetve Lukic (21.)

sárga lap: Johnston (11.), De Fougerolles (53.), illetve Demirovic (45.), Lukic (45+1.), Katic (93.)

Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (Ahmed, 62.), Kone, Eustaquio (Osorio, 91.), Millar (Shaffelburg, 62.) – J. David (P. David, 62.), Oluwaseyi (Larin, 76.)

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.)

A tengerentúli világbajnokság első kanadai mérkőzése – ahogy csütörtökön az első mexikói is – nagyszabású ünnepséggel kezdődött, az összekapcsolódást szimbolizáló, kilencvenperces műsor során olyan világsztár is fellépett, mint Michael Bublé, a bosnyák himnuszt Aleksandar Gajic hegedűművész játszotta el, míg a kanadait a Grammy-díjas előadóművész, Alanis Morissette énekelte el.

Jó ritmusban kezdődött a találkozó, mindkét fél igyekezett gyors támadásokat vezetni, a hazaiak előreívelt hosszú labdákkal, a vendégek gyors kontrákkal próbálkoztak, de komoly helyzet nem alakult ki. Negyedóra elteltével először a bosnyákok szorultak be, de ezt a periódust átvészelték annyival, hogy a kapusuknak védenie kellett David veszélyes lövését.

Amint kiszabadult a szorításból az európai gárda, máris megszerezte a vezetést egy szögletet követően, mert a kanadai hálóőr nem jött ki a kapujából, így Lukic alig egy méterről fejelhetett a hálóba.

Az ivószünetet követően újfent fokozódott a nyomás a bosnyák kapun, de a juharlevelesek sok esetben túljátszották a helyzeteket, a rivális védői pedig még elég frissek voltak ahhoz, hogy elcsípjék az utolsó passzokat és blokkolják a lövéseket, így a kanadai fölény a szünetig nem vezetett eredményre.

A második félidő bosnyák lövéssel indult, ezt leszámítva viszont maradt a kanadai fölény, a piros-fehérek közel is jártak az egyenlítéshez, mert Laryea lövése már túljutott Vasiljon, csakhogy a 12 évvel ezelőtti bosnyák vb-csapatból Dzekóval együtt hírmondónak megmaradt Kolasinac mentése révén a keresztlécről kifelé vágódott a labda. Az egyre jobban kitámadó hazai csapatot egy kiugrással Demirovic büntethette volna meg, de Crepeau hárította a ziccert.

Egyre jobban beszorult az európai együttes, amelynek védői újabb alkalommal tisztáztak a gólvonalról, de közben a ritka kontrák legalább olyan veszélyesek voltak, mint a kanadai akciók.

A hazai rohamok végül a 78. percben vezettek eredményre a csereként beállt Larin megpattanó lövésével.

Az egyenlítés új lendületet adott Kanadának, amely azonban a hátralévő bő tíz percben nem tudta kicsikarni a győzelmet.

Kiemelt kép: Joggal örülhettek az amerikai labdarúgó válogatott szurkolói Los Angelesben (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)