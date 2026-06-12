Hátrányból fordítva 2–1-re győzött a dél-koreai válogatott Csehország ellen a vb második meccsén

A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában, a mexikói Guadalajarában.

Nagy lendülettel kezdtek a dél-koreaiak, beszorították ellenfelüket a kapujuk elé és több helyzetet is kialakítottak az első negyedórában. A folytatásban valamelyest csökkent az ázsiaiak labdabirtoklási fölénye, a csehek is eljutottak ellenfelük 16-osáig, és szögletekből nyílt volna esélyük veszélyeztetni, de komoly gólszerzési lehetőség ezen az oldalon nem alakult ki. A félidő utolsó harmadában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, csak Szon Hungmin két távoli lövésénél, illetve közeli próbálkozásánál élénkült fel a közönség. A csehek a magassági fölényüket kihasználva pontrúgásokból és beadásokból igyekeztek helyzetbe kerülni, ha eljutottak a dél-koreai kapu előterébe, az ázsiai védelem azonban stabil volt.

A szünet után nem sokkal Hvang Inbom került lövőhelyzetbe, majd a kipattanóra Li Dzseszung érkezett, de Kovár mindkétszer védett. Kicsit később Szon Hungmin lépett ki remekül, kissé oldalra sodródva a kapusba lőtt. Továbbra is az ázsiaiak támadásaiban volt veszély, a csehek nem igazán tudtak helyzetet kialakítani. Aztán váratlanul mégis vezetést szereztek: Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Krejci az ötösön felugorva fejelt a kapuba. Pár perccel később Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya lecserélte támadósorát. A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang Inbom kapott nagyszerű kiugratást, elfektette védőjét és a kapus fölött a hálóba emelt.

Szabadrúgás után a 77. percben Soucek fejelt a kapuba, les miatt azonban nem adták meg a gólt, a csereként beállt O Hjongju közeli találata viszont három perccel később érvényes volt.

A pontrúgásokkal képesek voltak ugyan veszélyeztetni a csehek, de a dél-koreaiak kombinatívabban futballoztak, jóval több helyzetet alakítottak ki, ezek alapján megérdemelt győzelmet arattak.

Eredmény, A csoport, 1. forduló:

Koreai Köztársaság-Csehország 2-1 (0-0)

Guadalajara, Akron Stadion, v.: Amin Mohamed (egyiptomi)

gólszerzők: Hvang Inbom (67.), O Hjongju (80.), illetve Krejci (59.)

sárga lap: Li Kihjuk (96.)

Koreai Köztársaság:

Kim Szunggju – Li Hanbom, Kim Mindzse, Li Kihjuk – Szol Jungvu, Hvang Inbom (Kim Dzsingju, 84.), Paik Szungho (Park Dzsinszob, 84.), Li Teszok (Om Dzsiszung, 69.) – Li Kangin, Szon Hungmin (O Hjongju, 69.), Li Dzseszung (Hvang Hicsan, 62.)

Csehország:

Matej Kovár – Stepán Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejcí – Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Alexandr Sojka (Mojmír Chytil, 84.), Jaroslav Zeleny – Lukas Provod (Michal Sadilek, 63.), Patrick Schick (Adam Hlozek, 63.), Pavel Sulc (Tomas Chory, 63.)

Kiemelt kép: A cseh Patrik Schick (b) és a dél-koreai Szol Jungvu a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja első fordulójának Dél-Korea-Csehország mérkőzésén a mexikói Guadalajara Akron Stadionjában 2026. június 11-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Alex Cruz)