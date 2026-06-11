Negyven éve Magyarország nélkül: így zajlott a válogatott mindmáig utolsó vb-szereplése 1986-ban

Negyven évvel ezelőtt a magyar labdarúgás történetének egyik legnagyobb reményekkel várt világbajnoki szereplése minden várakozást felülmúló csalódásba torkollott. A Mezey György vezette válogatott a selejtezők során maga mögé utasította Hollandiát, néhány hónappal a torna előtt pedig 3–0-ra legyőzte Brazíliát, így sokan esélyesként tekintettek a nemzeti csapatra Mexikóban. Az irapuatói 0–6 a Szovjetunió ellen azonban alapjaiban változtatta meg a magyar futball következő évtizedeit. Mindmáig ez volt a magyar válogatott utolsó világbajnoki szereplése.

Az 1980-as évek közepére Mezey György együttese Európa egyik legjobban szervezett csapatává nőtte ki magát. A selejtezősorozat során a magyar válogatott meggyőző teljesítményt nyújtott, és az 5. csoport élén végzett Hollandia, Ausztria és Ciprus előtt. A hat mérkőzésből öt győzelemmel zárult, a hollandok elleni vereség pedig már nem befolyásolta a kijutást.

A csapat játékában volt lendület, szervezettség és önbizalom. A keret tele volt nemzetközi szinten is elismert futballistákkal. Nyilasi Tibor Ausztriában légiósként bizonyított, Détári Lajos a magyar futball egyik legnagyobb tehetségének számított, míg Esterházy Márton, Garaba Imre vagy Kardos József szintén meghatározó szerepet játszott a válogatott sikereiben.

A várakozásokat tovább növelte az 1986. március 16-án aratott emlékezetes győzelem Brazília ellen. A Népstadionban 70 ezer néző előtt a magyar csapat 3–0-ra múlta felül a dél-amerikai sztárokat, akik a világbajnokság egyik favoritjának számítottak. A siker nemcsak itthon, hanem külföldön is visszhangot keltett.

Egyre többen beszéltek arról, hogy Magyarország akár a torna meglepetéscsapata lehet.

A mexikói világbajnokság előtt tehát ritkán tapasztalt optimizmus lengte körül a válogatottat. A szurkolók nem csupán tisztes helytállást vártak, hanem azt remélték, hogy a csapat képes lesz továbbjutni a csoportból, sőt akár a legjobb nyolc közé is bekerülhet.

Hannich Péter megszerzi a labdát Sidney José Tobias elől a Magyarország–Brazília (3–0) barátságos mérkőzésen a Népstadionban, 1986. március 16-án. (Fotó: MTI/Nemzeti Archívum/Wéber Lajos)

Az irapuatói sokk, amely máig megmagyarázhatatlan

1986. június 2-án a Szovjetunió ellen kezdődött meg a magyar válogatott világbajnoki szereplése. A szovjet csapat ugyan az európai futball elitjéhez tartozott, de a mérkőzés előtt senki sem számított arra, ami végül történt.

A találkozó szinte az első perctől rosszul alakult a magyarok számára. A szovjetek gyorsabbak voltak, pontosabban passzoltak és sorra használták ki a magyar védelem hibáit. Mire a játékvezető lefújta a mérkőzést, a kijelzőn egy döbbenetes eredmény állt: Szovjetunió–Magyarország 6–0.

A vereség nemcsak a különbség miatt sokkolta a közvéleményt. A legtöbben egyszerűen nem értették, hogyan omlott össze egyik napról a másikra az a csapat, amely néhány hónappal korábban még Brazíliát győzte le. A kudarc körül azóta is számos elmélet született. Egyesek a mexikói időjárást, mások a magaslatot, a túlterhelő felkészülést vagy éppen a taktikai hibákat emlegették. A válaszok azonban negyven év elteltével sem egyértelműek.

Bár az irapuatói vereség árnyéka továbbra is ott lebegett a csapat fölött, a válogatottnak így is maradt lehetősége a javításra. Június 6-án Kanada ellen lépett pályára, és ezúttal azt a játékot mutatta, amelyet a szurkolók vártak. Esterházy Márton és Détári Lajos góljával 2–0-s győzelem lett a vége, így a továbbjutási remények ismét életre keltek. Ekkor még reális esély mutatkozott arra, hogy a magyar válogatott a legjobb csoportharmadikak egyikeként folytathassa szereplését.

Franciaország ellen elfogyott az erő, és lezárult egy korszak

A továbbjutás sorsáról döntő mérkőzésen Franciaország következett. Az 1984-es Európa-bajnok együttes a világ legerősebb csapatai közé tartozott, soraiban olyan klasszisokkal, mint Michel Platini, Alain Giresse vagy Jean Tigana. A találkozó során azonban hamar kiderült, hogy a franciák más tempót képviselnek. A magyar válogatott becsülettel küzdött a pályán, de végül alulmaradt az ellenfelével szemben.

Franciaország 3–0-ra győzött, ezzel pedig eldőlt, hogy Magyarország számára véget ér az 1986-os világbajnokság.

Disztl Péter a mexikói vb-n résztvevő magyar válogatott kapusa. (Fotó: MTI/Nemzeti Archívum/Kabáczy Szilárd)

A torna után Mezey György távozott a szövetségi kapitányi posztról, a magyar labdarúgás pedig hosszú időre elveszítette helyét a nemzetközi elit közelében. Az 1986-os világbajnokságot követően a válogatott sem világbajnokságra, sem Európa-bajnokságra nem tudott kijutni.

A sikertelen selejtezők sora közel három évtizeden át tartott, egészen 2015 őszéig, amikor a Norvégia elleni pótselejtező végre meghozta a 2016-os Európa-bajnoki részvételt. Az irapuatói 0–6 máig él a köztudatban, de talán legalább ennyire fontos emlékezni arra is, hogy a magyar válogatott nem véletlenül jutott ki a világbajnokságra. Egy tehetséges generáció története volt, amelynek legnagyobb lehetősége éppen a legfontosabb pillanatban csúszott ki a kezéből.

Kiemelt kép: Az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságon részt vevő teljes magyar válogatott az edzőpályán, az első bemelegítő edzés előtt május 20-án (Fotó: MTI/Nemzeti Archívum/Németh Ferenc)