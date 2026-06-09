Nem a magyar válogatott kapta a szabadkártyát a férfi kézi vb-re, a magyar szövetség elnöke szerint nem sportszakmai döntés született

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke szerint a nemzetközi szövetség (IHF) nem sportszakmai alapon döntött arról, melyik két válogatott kapjon szabadkártyát a januári olimpiai kvalifikációs férfi világbajnokságra, amelyről a magyar csapat lemaradt.

„Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – idézi Ilyés nyilatkozatát az MKSZ honlapja.

A magyar válogatott május 14-én 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként Nisben a vb-selejtező első mérkőzésén, és mivel május 17-én a veszprémi visszavágót csak 31-30-ra nyerte meg, elveszítette a párharcot.

Az MKSZ másnap szabadkártyát igényelt, az IHF pedig kedden (ma) Törökországnak és Szaúd-Arábiának ítélte oda a két indulási jogot.

A törökök még soha nem szerepeltek olimpián, világ- és Európa-bajnokságon. A szaúdi válogatott 1997 óta tíz világbajnokságra jutott ki, legjobb eredménye két 19. helyezés, tavaly januárban 29. lett. A magyar együttes 2021-ben az ötödik, 2023-ban és tavaly a nyolcadik helyen végzett a vb-n, 2024-ben ötödik, idén tizedik lett a kontinenstornán, és ott volt a párizsi olimpián is.

„Sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született. A legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Eb-n és a párizsi olimpián egyaránt a magyar férfiválogatott végzett a legelőkelőbb helyen azon csapatok közül, amelyek nem vívták ki a pályán a vb-részvételt, így okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk”

– magyarázta Ilyés.

Hangsúlyozta: az IHF-nek nincs kritériumrendszere a szabadkártyák kapcsán, ráadásul az MKSZ – noha folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szervezettel az elmúlt hetekben – szintén csak az IHF honlapjáról értesült a döntésről.

„Az indokolásban hangsúlyozzák a globális kézilabda fejlesztésének fontosságát az ügyben. Úgy véljük, ebben is erősek vagyunk, szem előtt tartva az elmúlt évek számos nemzetközi versenyrendezését és a jövő évi, magyarországi női világbajnokság szervezését, valamint az MKSZ több kontinensen átívelő szakmai együttműködéseit, amelyek az IHF kezdeményezéseihez kapcsolódva éppen a fejlődő kézilabdaországok támogatását szolgálják” – fejtegette a játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő.

Hozzáfűzte:

nem tehetnek mást, mint a férfiválogatott kapcsán a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire összpontosítanak, és a kontinensviadalra kijutva megpróbálják kivívni az olimpiai selejtezőn való szereplés jogát, hiszen arra a 2027-es vb-n nem lesz lehetőségük.

A januári lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyar válogatott eddig 23 alkalommal szerepelt a tornán, legutóbb a 2015-ös katari vb-n nem vett részt. Legjobb eredménye az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés.

Kiemelt kép: A magyar válogatott nem lesz ott a soron következő férfi kézilabda vb-n (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)