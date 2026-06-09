Négy helyen változtatott Marco Rossi a szerda esti magyar-kazah meccs előtt

Marco Rossi szövetségi kapitány négy helyen változtatott a kezdőcsapaton a pénteki, finnek elleni barátságos mérkőzéshez képest, a kazahok ellen bemutatkozik a magyar labdarúgó-válogatottban Markgráf Ákos.

Szappanos Péter elbúcsúztatása után négy nappal Tóth Balázs visszakerült a kezdőcsapatba, a Blackburn Rovers légiósa kihagyta a finnek elleni összecsapást.

A védelem jobb oldalán nem történt változás, vagyis Osváth Attila, a Ferencváros hátvédje állhatja útját a kazah szélső támadóknak, mellette Willi Orban is újra játéklehetőséget kap, de az RB Leipzig játékosának vélhetően nemcsak az ellenfélre, hanem belső védő társára is figyelnie kell, mivel Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia 20 éves játékosa először léphet pályára a nemzeti csapatban. A védelem bal oldalán is találni meglepetést, mivel Callum Styles eddig inkább a belső középpályán kapott szerepet. A West Bromwich futballistája szintén nem volt a kezdőcsapat tagja pénteken.

A középpályán azonban nincs változás, vagyis Schäfer András és Vitális Milán teljesítményén múlik, mennyire sikerül megállítani a kazah támadásokat.

A Bournemouth légiósa, Tóth Alex, illetve a csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerepeltetése nem meglepő, de a bal szélen Damir Redzic került a kezdőcsapatba, pályafutása során másodszor, mivel Sallai Roland nem bevethető.

Centerposzton a finnek ellen duplázó Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen.

A magyar-kazah összecsapás 19 órakor a szerb Pavle Ilic sípjelére kezdődik a debreceni Nagyerdei Stadionban, ahol legutóbb két éve, 2024. június 8-án Izraellel játszott (3-0) az éppen az Európa-bajnokságra készülő nemzeti együttes.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. – Osváth, Orbán, Markgráf, Styles – Schäfer, Vitális – Tóth A., Szoboszlai, Redzic – Varga B.

Kiemelt kép: Marco Rossi szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)