Mind a 104 meccset élőben közvetíti a közmédia a FIFA Labdarúgó-világbajnokságról

Minden eddiginél nagyobb és több futballélménnyel érkezik a FIFA Labdarúgó-világbajnokság, amelynek június 11. és július 19. között rendezett valamennyi mérkőzését élőben közvetíti az MTVA. A világbajnokság fő csatornája az M4 Sport lesz, a párhuzamos mérkőzéseket a Duna World/M4 Sport+ közvetíti, míg az m4sport.hu dedikált aloldallal jelentkezik, valamint az összes találkozót élőben streameli. Szintén kiemelt jelentőségűek lesznek az M4 Sport közösségi felületei, a YouTube-csatornán például a végeredmény feltüntetése nélkül lehet majd visszanézni különböző hosszúságú összefoglalókat. A torna történetének legnagyobb világbajnokságán összesen 104 mérkőzés várja a szurkolókat, ráadásul kilenc különböző kezdési időpontban, így a nézők szinte a nap minden szakaszában találkozhatnak a világ legjobb futballistáival.

A 2026-os labdarúgó vb valamennyi találkozója élőben lesz látható az M4 Sporton, illetve a Duna World csatornán. A hétvégi programok során az M4 Sport+ is bekapcsolódik a közvetítésekbe, biztosítva, hogy egyetlen pillanatról se maradjanak le a rajongók.

A világbajnokság időeltolódása miatt több mérkőzés magyar idő szerint késő este, éjszaka vagy hajnalban kerül képernyőre. Az M4 Sport ezért kiemelt figyelmet fordít az ismétlési és visszanézési lehetőségekre. Az M4 Sport YouTube-csatornáján összefoglalók is elérhetők lesznek minden mérkőzésről többféle hosszúságban: gyors, körülbelül hétperces kivonatok és részletesebb, huszonhat perces összeállítások is segítik az érdeklődőket a végeredmény feltüntetése nélkül.

A napi pályán kívüli történéseket minden reggel 8 órától a Góóól! című műsor foglalja össze, amelyben a nézők a legfontosabb eseményeket, gólokat, nyilatkozatokat és szakértői elemzéseket is megtalálják.

A helyszíni közvetítésekről három kolléga, Hajdú B. István, Varga Ákos és Ujvári Máté gondoskodik. A mérkőzések közvetítésében rajtuk kívül öt-öt kommentátor és műsorvezető vesz részt Magyarországról, biztosítva a folyamatos és magas színvonalú szakmai közvetítést.

Portré fotóik és bemutatkozóik az alábbi linken érhetők el: https://linkme.archivum.mtva.hu/download/jfwxznvntod3klhq872es262uewz2zln

A világbajnokság technológiai szempontból is mérföldkőnek számít a hazai televíziós sportpiacon, mert ez az első olyan FIFA-világbajnokság, amelyen egyetlen mérkőzésről egyszerre kilenc különböző nemzetközi közvetítési jel érkezik be a budapesti központba. Ez minden korábbinál gazdagabb képanyag-felhasználást, részletesebb visszajátszásokat és még komplexebb televíziós produkciót tesz lehetővé.

A rekordméretű tornára az M4 Sport stúdióműsorokkal, szakértői elemzésekkel, helyszíni beszámolókkal és digitális tartalmakkal készül annak érdekében, hogy a magyar nézők a világbajnokság minden fontos pillanatát a lehető legteljesebb formában követhessék.

A Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió a világbajnokság idején kiemelt tartalmakkal készül. A nemzetisport.hu-n külön vb-rovat, folyamatos hírfolyam, két helyszíni tudósító, valamint a rendhagyó kezdési időpontokhoz igazított élő közvetítések várják az olvasókat. A nyomtatott lapban a világbajnokság önálló, kiemelt blokkot kap helyszíni riportokkal, háttéranyagokkal, érdekességekkel és színes történetekkel. A Nemzeti Sportrádióban szakértői elemzéseket hallhatnak a torna valamennyi mérkőzéséről, míg az egyenes kieséses szakasz összes találkozóját élőben közvetítik, a csoportkör meccseinek több mint felét nyomon követhetik majd a hallgatók.

Emellett a Nemzeti Sport a világbajnokságra – hagyományainak megfelelően – külön vb-magazinnal készül, amelyben a helyszínek, a csapatok, vb-történet és a teljes program is megtalálható, a különleges kiadvány már kapható az újságárusoknál. A csütörtöki lapszám mellékleteként pedig egy plakát is megjelenik, amelyen a szurkolók nyomon követhetik a mérkőzések programját, és saját maguk is vezethetik az eredményeket és a torna alakulását.

Nézzék a 2026-os FIFA Labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit és kapcsolódó műsorait élőben az M4 Sporton, vagy kövessék online az m4sport.hu, az nso.hu vagy a médiaklikk.hu felületein, és hallgassák a Nemzeti Sportrádióban a torna teljes időtartama alatt.

Kiemelt kép: A közmédia sportriporterei (Fotó: MTVA)