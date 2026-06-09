A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzte a kazah csapatot kedden a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen – számolt be erről az MTI.

Bár a kazahok a kilencedik percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Schäfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett. A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredményt pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund állította be. Rajta kívül még Markgráf Ákos és a csereként beálló kapus, Pécsi Ármin debütált a nemzeti együttesben.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai 2023 novembere, a Montenegró ellen 3-1-re megnyert Európa-bajnoki selejtező óta először tudtak hátrányból fordítva nyerni. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Kazahsztán 3-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző, v.: Pavle Ilic (szerb)

gólszerzők: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (92.), illetve Malij (9.)

sárga lap: Szűcs T. (74.), Markgráf (95.), illetve Kenzsebek (17.), Szamorodov (28.), Szatpajev (33.), Orazov (40.), Kuat (45.), Malij (95.)

piros lap: Szamorodov (64.)

Magyarország:

Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 76.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Vitális (Kovács B., 62.), Schäfer – Redzic (Lukács, a szünetben), Tóth A. (Szűcs T., a szünetben), Szoboszlai – Varga B. (Baráth, 84.)

Kazahsztán:

Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.)

I. félidő:

9. perc: Szamorodov jobb oldali szögletét követően Malij hét méterről, Markgráf mellől fejelt a kapu közepébe (0–1).

II. félidő:

52. perc: Szűcs Tamás a jobb oldalról, az alapvonal közeléből laposan rúgta középre a labdát, Szoboszlai pedig három méterről a kapu közepébe gurított (1-1).

67. perc: Szoboszlai gurította le a labdát szabadrúgásból, Schäfer pedig 28 méterről, jobbal lőtt, a labda a bal felső saroknál a kapufáról vágódott a hálóba (2-1).

92. perc: Szűcs Tamás passzolta keresztbe a labdát, Tóth Rajmund 14 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt (3–1).

Bár a védekező középpályás Callum Styles a védelem bal szélén futballozott, a magyar válogatott feltűnően sok támadást vezetett a mérkőzés elején ezen az oldalon, a West Bromwich Albion játékosa rendre fel is ért az ellenfél tizenhatosához. A mezőnyfölény ellenére a kazahok a kilencedik percben egy jobb oldali szöglet után előnyhöz jutottak. A magyar válogatott fokozta az iramot, és Redzic, Tóth Alex, majd Vitális is veszélyeztetett, de az eredmény nem változott. Sőt a 21. percben Szatpajev lépett ki a jobb oldalon, a kapujából kifutó Tóth Balázs mellett is elvitte a labdát, de csak kiszorított helyzetből tudott lőni, a labda így a gólvonal és az üres kapu előtt gurult végig. Ekkor már Styles oldalán egyre több vendégtámadás futott, de a játékrész felénél a pályán kívül is akadt esemény, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. A tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera ugyanis kigyulladt, elégette a kábelt, majd jó húszméteres magasságból az oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig egy méterre egy ott álló operatőrtől. A játéktérre is jutó romokat a tűzoltók takarították el az ivószünet alatt. Közben egyre feszültebbé vált a barátságosnak egyáltalán nem nevezhető mérkőzés, a kazahok öt sárga lapot is kaptak a szünetig, mert nem riadtak vissza a durva szabálytalanságoktól sem.

A szünetben beállt Lukács Dániel és Szűcs Tamás, bő hat perc elteltével pedig mindketten kivették részüket az egyenlítésből. Az NB I-ben gólkirályi címet szerzett Lukács a jobb oldalvonaltól tette a Debrecen játékosa elé a labdát, aki középre passzolt, Szoboszlai Dominik pedig közelről nem hibázott. A kazahok továbbra sem finomkodtak, úgy rugdosódtak, mintha nagyon fontos tétmérkőzésen lennének, így a 64. percben Makszim Szamorodov megkapta második sárga lapját, azaz a magyar válogatott emberelőnybe került. Sokáig nem kellett várni az újabb gólra, amelyet a kivetítőn többször is érdemes volt visszanézni, ahogy Schäfer András 28 méterről bombázza a labdát a bal felső sarokba. A hajrában másik újonc, a győri bajnokcsapat tagja, Tóth Rajmund is pályára lépett, és a 92. percben beállította a végeredményt – a helyi közönségkedvenc, Szűcs Tamás második gólpasszát követően. Győzelmével a magyar válogatott továbbra is veretlen idén, négy mérkőzéséből hármat megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott.

Kiemelt kép: Schäfer András (b) gólöröme a Magyarország – Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én. Mellette Szoboszlai Dominik (j2) és Osváth Attila (Fotó: MTI/Illyés Tibor)