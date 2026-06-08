Christian Eriksen elhagyhatja a kórházat

Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odensében.

A találkozó 65. percében a 34 éves Eriksen mindkét kezével a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. A játékvezető ezt követően a 77. percben, 2-1-es dán vezetésnél véget vetett az összecsapásnak. Időközben az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát.

„Hétfőn reggel beszéltem Christiannal, jól van és jókedvű. A várakozások szerint hamarosan kiengedik a kórházból és hazatérhet”

– tájékoztatta a közvéleményt Morten Boesen, a dán csapat orvosa, aki közvetlenül a vasárnapi események után elmondta, Eriksen rövid időre elveszítette az eszméletét, de gyorsan vissza is nyerte.

A középpályást beültethető kardioverter-defibrillátorral látták el hónapokkal azután, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott. Akkor újra kellett éleszteni, és felvetődött, hogy fel kell hagynia a profi futballal, de a történtek után kevesebb mint egy évvel visszatért, jelenleg a VfL Wolfsburg légiósa és a 2026/2027-es idény végéig érvényes a szerződése. A dán válogatott nem jutott ki a csütörtökön kezdődő világbajnokságra.

Kiemelt kép: Christian Eriksen (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)