A világranglista élére került 200 méteres hátúszásban Kós Hubert

Kós Hubert 200 méter háton világranglista-vezető időt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon.

A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem háziversenyén az előfutamban 1:54.85 perces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1:55 percen belülre került, az eddigi első a dél-afrikai Peter Coetze volt 1:55.26 perccel.

A 23 éves Kós – aki karrierje során hatodszor úszott a bűvös határon belül – a fináléban néhány tizeddel lassabb volt (1:55.62 p), de így is magabiztosan diadalmaskodott, negyedórával később pedig 200 méter vegyesen lett harmadik, akárcsak Pádár Nikolett 100 méter gyorson.

Kiemelt kép: Kós Hubert a férfi 100 méteres hátúszás döntőjében az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 10-én. (Fotó: MTI/Derencsényi István)